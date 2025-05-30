Росія вимагає від Заходу та України виконати низку умов для досягнення режиму припинення вогню, зокрема припинення постачання озброєнь, а також зупинення мобілізації.

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Такі умови назвав представник Росії в ООН Василь Небензя на засіданні Ради Безпеки на тему спроб Європи "перешкоджати мирному процесу".

Небензя переконаний у неминучій поразці України на полі бою

За його словами, РФ готова "в принциповому плані" подумати над введенням режиму припинення вогню, щоб у майбутньому вийти на вирішення першопричин конфлікту.

"Для цього ми повинні бачити зустрічні кроки з іншого боку. Свої занепокоєння ми не раз озвучували. На час перемир'я необхідно, щоб Захід припинив постачання київському режиму озброєнь, щоб Україна зупинила мобілізацію", — заявив дипломат.

Європейські спонсори України, за його словами, нібито наказують президенту Володимиру Зеленському "воювати до останнього українця".

"На межі повної поразки сьогодні перебуває Україна, яка втратила мільйони своїх громадян... Це змушує київський режим відловлювати на вулицях останніх українських чоловіків", — додав він.

Небензя переконаний, що Україна змушена обирати мир за підсумками переговорів або неминучу поразку на полі бою. Останнє спричинить інші умови закінчення війни.

Російські цілі в Україні, за його словами, можуть бути досягнуті як військовим, так і мирним шляхом. Але РФ готова воювати стільки, скільки буде потрібно.

Переговори Росії та України: Київ вимагає оцінити заяви Небензі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив заяви Небензі в Радбезі ООН про готовність Росії продовжувати воювати з Україною.

За його словами, світ наполягає на негайному припиненні вбивств і початку змістовної дипломатії. Росія водночас використовує найвищі дипломатичні майданчики для войовничої риторики.

Глав МЗС України називає це "ляпасом усім, хто виступає за мир": Сполученим Штатам, Європі, Китаю, Бразилії та іншим країнам.

"Вимагаємо реакцій на зухвалі заяви Росії, які ставлять під загрозу мирний процес. Тиск на Москву треба посилити. Вони не розуміють нормального ставлення або дипломатичної мови", — заявив міністр.

Нагадаємо, Україна в проєкті меморандуму про припинення війни пропонує Росії припинити вогонь на суходолі, в морі та в повітрі. Міжнародні спостерігачі мають моніторити ситуацію на лінії зіткнення.

У Кремлі заявляли про готовність російського президента Володимира Путіна до переговорів щодо війни в Україні на вищому рівні. Для цього будуть потрібні досягнення конкретних результатів делегацій чиновників двох країн.