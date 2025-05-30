Україна вже може закривати майже 40% потреб української армії, — Сибіга

Україна може закривати майже 40% потреб для української армії, а її ОПК виробляє і артилерійські снаряди натівського зразка, і артилерійські системи.

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Про це під час пресконференції з очільником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Україна має ставати все більше самодостатньою. Ми повинні розвивати нашу оборонну галузь. За деякими напрямками ми стали лідерами у світі, якщо говорити про дронові технології. Ми наростили наші технології на порядки. За деякими порядками, в 35 разів ми масштабували виробництво військового озброєння для потреб української армії, для потреб української оборони", — сказав Андрій Сибіга.

Він зауважив, що зараз Україна може закривати майже 40% потреб для української армії і що український оборонно-промисловий комплекс продукує і артилерійські снаряди натівського зразка, і артилерійські системи.

"Нам потрібна додаткова підтримка щодо виробництва українських додаткових видів озброєння. Ми не повинні залежати від жодної країни щодо певних видів озброєнь. У нас є військовий досвід, сильні школи, у нас є відповідні фахівці", — сказав очільник МЗС України.

Нагадаємо, що Україна вже може похвалитися розробкою нового типу — ракетою під назвою "Барс". Озброєння довгий час залишалося під грифом секретності, проте ЗСУ і зараз не розкривають технічні характеристики ракети.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що розвиток ракетного озброєння є пріоритетним напрямом для держави.