Украина уже может закрывать около 40% потребностей украинской армии, — Сибига

Украина может закрывать около 40% потребностей для украинской армии, а ее ОПК производит и артиллерийские снаряды натовского образца, и артиллерийские системы.

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Об этом во время пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Украина должна становиться все более самодостаточной. Мы должны развивать нашу оборонную отрасль. По некоторым направлениям мы стали лидерами в мире, если говорить о беспилотных технологиях. Мы нарастили наши технологии на порядки. По некоторым порядкам, в 35 раз мы масштабировали производство военного вооружения для нужд украинской армии, для нужд украинской обороны", — сказал Андрей Сибига.

Он отметил, что сейчас Украина может закрывать около 40% потребностей для украинской армии и украинский оборонно-промышленный комплекс производит и артиллерийские снаряды натовского образца, и артиллерийские системы.

"Нам нужна дополнительная поддержка по производству в Украине дополнительных видов вооружения. Мы не должны зависеть ни от одной страны по определенным видам вооружений. У нас есть военный опыт, сильные школы, у нас есть соответствующие специалисты", — сказал глава МИД Украины.

Напомним, что Украина уже может похвастаться разработкой нового типа — ракетой под названием "Барс". Вооружение долгое время оставалось под грифом секретности, однако ВСУ и сейчас не раскрывают технические характеристики ракеты.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что развитие ракетного вооружения является приоритетным направлением для государства.