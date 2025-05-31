"Без Запоріжжя, Дніпра, Харкова та Одеси": РФ погрожує Україні перед переговорами (відео)

Держдума РФ погрожує Києву напередодні другого раунду мирних переговорів у Стамбулі. Україна "ризикує втратити" Дніпро, Суми, Харків, Одесу та інші міста, якщо не погодиться з російськими умовами.

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Про це сказав у коментарі агентству ТАСС голова військового комітету Держдуми РФ Андрій Картаполов.

"Ми з самого початку говорили, що кожен день віддалення дипломатичного вирішення цього конфлікту погіршує умови для України", — заявив Андрій Картаполов.

Такий розвиток подій триватиме доти, доки Київ чинитиме опір, додав депутат.

"Без Запоріжжя залишаться, і без Дніпра, без Сум, без Харкова, і без Одеси з Миколаєвом", — упевнений Картаполов.

Зазначимо, що російський політик коментував заяви директора Центру сталого розвитку Колумбійського університету Джеффрі Сакса.

Американський професор стверджував, що Україна "ризикує втратити все чорноморське узбережжя", якщо не погодиться на мирну угоду.

"Це дуже досвідчена людина, грамотна, яка може правильно прогнозувати ті чи інші події", — сказав російський депутат.

Нагадаємо, у Німеччині вже не вважають, що в Україні можливий розгром армії Росії. Берлін допомагатиме Києву захиститися від подальшої агресії.

Росія висуває й інші умови для припинення вогню в Україні. Заходу потрібно припинити постачання озброєнь, а Києву — зупинити мобілізацію солдатів у ЗСУ.