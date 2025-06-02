Лавров і Рубіо поспілкувалися: держсекретар США "поспівчував" Росії через інциденти на залізниці, — росЗМІ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та державний секретар США Марко Рубіо провели телефонну розмову, під час якої американський посадовець нібито висловив співчуття Росії. Також вони обговорили російсько-українську війну і переговори між сторонами, що мають відбутися у Стамбулі 2 червня.

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Про деталі розмови розповіло російське медіа "Известия" у своєму Telegram-каналі.

За даними видання, отриманими з Міністерства закордонних справ Росії, держсекретар США нібито "висловив співчуття" Росії з приводу інцидентів, які трапилися уночі та під ранок 1 червня на території Брянської та Курської областей. Також посадовці нібито "обговорили ситуацію, пов'язану з кризою в Україні", стверджують у відомстві.

Скріншот | повідомлення про розмову Рубіо і Лаврова

Згодом у ЗМІ також додали, що Лавров під час розмови запевнив Рубіо у тому, що відповідні органи "ретельно розслідують" підриви на залізниці у різних районах Росії.

"Результати розслідування оприлюднять найближчим часом", — розповів Лавров.

Окрім того, у Міністерстві закордонних справ Росії запевнили, що винні у підривах на залізниці "обов'язково будуть виявлені" й "неодмінно понесуть заслужене покарання".

Також Лавров і Рубіо обговорили перемовини між Росією та Україною, що заплановані на 2 червня у турецькому Стамбулі, як повідомило російське агентство ТАСС.

Натомість Рубіо у розмові з Лавровим повторив заклики президента США Дональда Трампа відновити прямі переговори для врегулювання російсько-української війни.

У Держдепі США наразі не оприлюднювали інформації щодо переговорів між Рубіо та Лавровим.

Переговори у Стамбулі 2 червня: що відомо

Російське видання ТАСС 1 червня також оприлюднило деякі деталі щодо переговорів України та Росії у Стамбулі 2 червня. Відомо, що зустріч має розпочатися об 13:00 годині, а місцем переговорів стане стамбульський палац "Чіраган".

Голова військового комітету Держдуми РФ Андрій Картаполов 31 травня пригрозив Україні тим, що якщо вона не погодиться на умови Росії на переговорах, то нібито ризикує втратити Запоріжжя, Дніпро, Одесу та Харків.

30 травня, як повідомляло ТАСС, президент Росії Володимир Путін нібито "готовий зустрітися на вищому рівні" у переговорах щодо припинення вогню.