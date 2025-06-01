Новий раунд перемовин: які умови до Стамбула везуть делегації України та РФ, деталі

Нова зустріч між делегаціями України та РФ щодо питання мирних перемовин відбудеться в Стамбулі в понеділок, 2 червня. Наразі оприлюднено публічно лише пропозиції Києва, з чим прибуде до Туреччини російська сторона — наразі невідомо.

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Про це повідомляє російське видання ТАСС.

Нова зустріч між українською та російською делегацією відбудеться у понеділок, 2 червня, о 13:00 за місцевим часом. Місцем зустрічі буде стамбульський палац "Чіраган", про що повідомляють російські ЗМІ.

Наразі українська сторона не підтвердила факту прибуття до Стамбула та початку нового раунду переговорів. На момент публікації такої інформації від українських посадовців не було озвучено.

Що відомо про пропозиції України

Журналісти Reuters пишуть, що в основі рамки переговорів буде п'ять основних пунктів — умови початку перемовин, умови щодо припинення вогню, виконання та реалізація всеосяжного припинення вогню, питання обміну військовополонених, а також майбутня зустріч лідерів.

За умовами пропозицій української сторони, має бути встановлене повне всеосяжне припинення вогню на час переговорів і реалізація гуманітарних місій. Далі передбачається повернення незаконно переміщених чи викрадених з України дітей, а також здійснення обміну за формулою "всіх на всіх", після чого планується реалізувати зустріч лідері обох країн.

Серед пропозицій також запобігання майбутній агресії РФ проти України та наявність гарантій безпеки з залученням міжнародного співтовариства. В українській дорожній карті вказано визнання поточної лінії фронту як "відправної точки для проведення перемовин".

Також українська сторона наполягає на відсутності обмежень на чисельність ЗСУ, невизнання російського суверенітету над тимчасово окупованими територіями та про виплату репарацій Україні.

Наразі текст російських пропозицій на прийдешніх перемовинах у Стамбулі залишається невідомим.

Раніше повідомлялося, які вимоги висунула Україна до РФ. Київ пропонує повне припинення вогню на суші, на морі та в повітрі. За виконанням домовленостей мають стежити міжнародні спостерігачі.

Згодом стало відомо, що Путін готовий зустрітися з президентом України. Речник очільника Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що президент РФ готовий до перемовин на найвищому рівні, однак лише після досягнення конкретних результатів на рівні делегацій.