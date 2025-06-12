В Госдепе США выразили поддержку россиянам и вспомнили об их "светлом будущем". В украинском ЦПД уточнили некоторые детали, не упомянутые в американском заявлении.

Related video

Заявление государственного секретаря США Марко Рубио для прессы по поводу Дня России появилось на сайте Госдепа 12 июня.

"От имени американского народа я хочу поздравить российский народ с Днем России. Соединенные Штаты остаются преданными поддержке русского народа, который продолжает реализовывать свое стремление к светлому будущему", — заявил Рубио.

Он отметил, что США также "пользуются случаем" для подтверждения стремления к "конструктивному взаимодействию" с Москвой для достижения длительного мира между Россией и Украиной.

"Мы надеемся, что мир будет способствовать развитию более взаимовыгодных отношений между нашими странами", — добавил госсекретарь.

На это отреагировал руководитель украинского Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко.

"Миллион потерь россиян в войне с Украиной. Вот такое стремление народа России "к светлому будущему". С днем", — написал он.

Напомним, 12 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что российские потери в живой силе превысили миллион человек. Командование подчеркнуло, что все эти люди были уничтожены и искалечены "из-за больных имперских амбиций".

Президент Владимир Зеленский 11 июня заверил, что глава Кремля Владимир Путин "не хочет заканчивать войну". Он отметил, что россиянам подают обстрелы как месть для поддержания "огня ненависти", а участие Москвы в переговорах связано лишь со страхом перед санкциями.