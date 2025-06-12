"Люди — не дрова": Зеленский в интервью Bild рассказал о тактике Путина относительно переговоров и атак по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что усиление атак со стороны России не является так называемой "местью" за операцию "Паутина": глава Кремля Владимир Путин "просто не хочет заканчивать войну". Также Зеленский объяснил, что Украина относится к своим людям совсем по-другому, чем российская сторона, и прокомментировал критику главы США Дональда Трампа в свою сторону.

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Об этом украинский лидер рассказал в интервью для немецкого издания Bild 11 июня.

Путин "должен поддерживать огонь ненависти"

Комментируя недавние массированные российские атаки по украинским городам с привлечением большого количества беспилотников, Владимир Зеленский отметил, что Путин просто ищет причин для ударов.

"Он просто не хочет заканчивать войну", — утверждает президент.

По его словам, российское общество верит в радикальную политику, которой придерживается кремлевский лидер. Однако Путину нужно "поддерживать огонь ненависти". Именно поэтому лидер Кремля переосмысливает массированные обстрелы РФ как "действия мести".

"Ему нужно поддерживать огонь информации и ненависти", — отметил Зеленский.

Сейчас атаки в России расценивают как месть за операцию СБУ "Паутина" по уничтожению авиации.

Путин продолжает вести переговоры, чтобы не допустить санкций

Говоря о переговорах между Россией и Украиной, которые недавно возобновились, Владимир Зеленский рассказал, что Путин не выходит из них, чтобы продемонстрировать в частности США, что между странами есть "дипломатический мост".

"Чтобы против России не были введены санкции, пока идут переговоры. Потому что Путин всегда может сказать: "Мы разговариваем друг с другом! Если будут введены санкции, то больше переговоров не будет", — передает Bild.

Однако, кроме этого, россияне имели другую цель. Они стремились добиться "диалога без европейцев и американцев".

"Длительная война без поддержки партнеров (Украины, — ред.) — это был бы идеальный вариант для Путина", — отметил Владимир Зеленский.

Трамп критикует и Путина, и Зеленского

Владимир Зеленский также во время интервью признал, что американский президент Дональд Трамп критикует и Путина, и его.

"Президент Трамп избрал свою тактику. Я не хочу никого осуждать", — отметил президент Украины.

При этом он добавил, что "вполне нормально" воспримет все, "если это приблизит нас к завершению войны".

Также Зеленский отметил, что считает, что Трамп видит, что российская сторона "не совсем открыта и честна" относительно войны.

"Я думаю, что Россия просто врет Трампу", — считает украинский лидер.

Медленное введение санкций дало Путину шанс адаптироваться

Кроме того, Владимир Зеленский добавил, что "Путин стремится выиграть время". Главная ошибка санкций государств-партнеров, по мнению украинского президента, является то, что они вводились медленно.

"Это дало Путину шанс адаптироваться", — отметил он, имея в виду в частности экономику и вооруженную промышленность.

Также Зеленский объяснил, что чем больше Украина имеет поддержки, тем меньше граждан погибает.

"Люди — это не дрова, которые мы подбрасываем в огонь. Мы не относимся к нашему народу так, как это делают россияне", — сказал президент Украины.

Напомним, 11 июня Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет захватить Одессу и прорваться к границам Румынии и Молдовы.

Также 10 июня Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz сообщил, что Запад отказывает в санкциях в отношении Кремля, потому что Украина не мобилизует с 18 лет.