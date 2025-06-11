Россия планирует захватить Одессу и прорываться к границам Румынии и Молдовы, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа не может потерять Украину, ведь тогда Москва вторгнется и в другие страны, прежде всего в Молдову.

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Об этом украинский лидер заявил во время саммита "Украина — Юго-Восточная Европа", который 11 июня состоялся в Одессе.

Президент Украины отметил, что юго-восточная Европа является одной из главных целей России для провоцирования хаоса. Такие действия страна-агрессор уже проводила на Балканах, пыталась манипулировать общественным мнением в Румынии, а Молдову в течение трех десятилетий удерживать в бедности и нестабильности, чтобы привлечь под свой контроль.

"И если Европа потеряет, если Европа проиграет в Молдове в этом году, это поощрит Россию вмешиваться даже больше в ваши страны, забирая от вас ваши ресурсы, ваш суверенитет и даже вашу историю. И вот почему поддержка европейской Молдовы является чрезвычайно важной задачей для всех нас. И то же касается Украины", — подчеркнул Зеленский.

В Одессе состоялся саммит "Украина — Юго-Восточная Европа" Фото: Офис президента

Он напомнил, что Россия рассматривает Украину, как независимое государство, а как источник ресурсов и военную базу для своих последующих вторжений. Поэтому все в регионе имеют дело с одним и тем же источником разрушения.

"Сегодня я предлагаю, чтобы мы сфокусировались на трех вещах — оборона, единство и реальное развитие. И вы все можете видеть, что Путин не хочет завершать эту войну. Поэтому он верит, что пока он может сражаться и доминировать над своими, над его союзниками, он остается политически живым", — сказал президент Украины.

По его словам, независимо от того, в чем убежден Путин, европейские страны должны поставить Россию в ситуацию, в которой страна-агрессор будет вынуждена искать мира и политического выживания невоенными средствами. По словам Зеленского, это вполне вероятный сценарий и он зависит от обороноспособности Украины.

"Оборонная поддержка Украины — нам она нужна для того, чтобы защищать наши города, наши села от российских атак и заставить Россию почувствовать реальную цену войны у них дома. Системы ПВО и дроны являются ключевыми. Другим ключевым инструментом являются санкции. Ваша поддержка для совместных европейских санкционных решений является жизненно необходимой", — сказал Зеленский.

Как пояснил Зеленский, Украине нужна более сильная поддержка, особенно, что касается российских нефтяных танкеров и финансового сектора России: "И относительно потолка цен на нефть, потолок 45 долларов за баррель лучше 60 — это понятно, это правда, но настоящий мир придет с потолком в 30 долларов. Это уровень, который действительно изменит ход мыслей в Москве".

В конце речи, украинский президент обратил внимание присутствующих, что саммит проходит в Одессе, которую постоянно атакуют россияне.

"Этот красивый город является мишенью для России, Россия хочет уничтожить его, как это уже сделала с бесчисленным количеством городов, сел на оккупированных территориях. Российские военные планы указывают на этот регион, на Одессу, и затем к границе с Молдовой и Румынией, и, конечно, нам нужна защита уже. Но даже больше, нам нужны долгосрочные гарантии, что это не сможет произойти никогда больше", — сказал Зеленский.

Напомним, в ночь на 10 июня россияне атаковали Одессу дронами. Под ударом был центр города, ВС РФ попали по роддому и станции переливания крови.

А президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию рассказал, что некоторые западные партнеры не хотят вводить санкции против РФ, потому что требуют от Украины мобилизовать 18-летних.