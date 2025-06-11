Росія планує захопити Одесу та прориватися до кордонів Румунії та Молдови, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа не може втратити Україну, адже тоді Москва вторгнеться і в інші країни, насамперед у Молдову.

Related video

Про це український лідер заявив під час саміту "Україна — Південно-Східна Європа", який 11 червня відбувся в Одесі.

Президент України зауважив, що південно-східна Європа є однією з головних цілей Росії для провокування хаосу. Такі дії країна-агресор уже проводила на Балканах, намагалася маніпулювати громадською думкою в Румунії, а Молдову впродовж трьох десятиліть утримувати в бідності та нестабільності, щоб притягнути під свій контроль.

"І якщо Європа втратить, якщо Європа програє в Молдові цього року, це заохотить Росію втручатися навіть більше у ваші країни, забираючи від вас ваші ресурси, ваш суверенітет і навіть вашу історію. І ось чому підтримка європейської Молдови є надзвичайно важливим завданням для всіх нас. І те саме стосується України", — наголосив Зеленський.

В Одесі відбувся саміт "Україна – Південно-Східна Європа" Фото: Офіс президента

Він нагадав, що Росія розглядає Україну не як незалежну державу, а як джерело ресурсів і військову базу для своїх наступних вторгнень. Тому всі в регіоні мають справу з одним і тим самим джерелом руйнування.

"Сьогодні я пропоную, щоб ми сфокусувалися на трьох речах — оборона, єдність і реальний розвиток. І ви всі можете бачити, що Путін не хоче завершувати цю війну. Тому він вірить, що поки він може битися і домінувати над своїми, над його союзниками, він залишається політично живим", — сказав президент України.

За його словами, незалежно від того, у чому переконаний Путін, європейські країни мають поставити Росію в ситуацію, у якій країна-агресор буде змушена шукати миру та політичного виживання невійськовими засобами. За словами Зеленського, це цілком ймовірний сценарій і він залежить від обороноздатності України.

"Оборонна підтримка України — нам вона потрібна для того, щоб захищати наші міста, наші села від російських атак і змусити Росію відчути реальну ціну війни в них удома. Системи ППО і дрони є ключовими. Іншим ключовим інструментом є санкції. Ваша підтримка для спільних європейських санкційних рішень є життєво необхідною", — сказав Зеленський.

Як пояснив Зеленський, Україні потрібна сильніша підтримка, особливо, що стосується російських нафтових танкерів та фінансового сектору Росії: "І щодо стелі цін на нафту, стеля 45 доларів за барель краща за 60 — це зрозуміло, це правда, але справжній мир прийде зі стелею в 30 доларів. Це рівень, який дійсно змінить хід думок у Москві".

Наприкінці промови український президент звернув увагу присутніх, що саміт відбувається в Одесі, яку постійно атакують росіяни.

"Це красиве місто є мішенню для Росії, Росія хоче знищити його, як це вже зробила з незліченною кількістю міст, сіл на окупованих територіях. Російські військові плани вказують на цей регіон, на Одесу, і потім до кордону з Молдовою та Румунією, і, звісно, нам потрібен захист уже. Але навіть більше, нам потрібні довгострокові гарантії, що це не зможе статися ніколи більше", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 10 червня росіяни атакували Одесу дронами. Під ударом був центр міста, ЗС РФ влучили по пологовому будинку та станції переливання крові.

А президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю угорському виданню розповів, що деякі західні партнери не хочуть впроваджувати санкції проти РФ, бо вимагають від України мобілізувати 18-річних.