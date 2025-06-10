Захід відмовляє в санкціях РФ, бо Україна не мобілізує з 18 років, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що було надано можливість 18-24-річним показати, що вони теж можуть служити, якщо цього хочуть наші партнери, відповідно до законодавства України. Але війну виграють технології та зброя.

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Про це президент України розповів в інтерв'ю угорському виданню Válasz.

Президент України Володимир Зеленський дав своє перше інтерв'ю угорському ЗМІ після 1200 днів повномасштабної війни з Росією. Він говорив про війну, своє ставлення до прем'єр-міністра Віктора Орбана і про санкції ЄС і США проти Росії, які допоможуть закінчити війну.

Зеленський дав інтерв'ю угорському журналісту Фото: Офис президента

Журналіст зазначив, що Україна зазнає труднощів із мобілізацією, і набір 18-24-річних, що розпочався в лютому, не просувається так, як очікувалося. На що Зеленський відповів, що мобілізація — це проблема будь-якої війни. І Україна не виняток.

"Люди втомилися. Ми можемо мобілізувати 27 000 осіб на місяць, а росіяни можуть мобілізувати 40-50 000, тому що їхні втрати вищі... Ви маєте рацію: зараз складні часи. Ми не мобілізували 18-24-річних, а запропонували їм річний контракт. Я ніколи про це не говорив, але це делікатна тема: я не вважаю, що ми повинні мобілізуватися з 18 років, як вважали лідери інших країн", — зазначив Зеленський.

Він нагадав, що спецоперація СБУ "Павутина" засвідчила: важлива не кількість людей, а зброя і технології, а також гроші і тиск на агресора.

"Санкції будуть спрямовані на ті самі гроші, які росіяни використовують для фінансування війни. При цьому західні партнери перераховують причини, через які вони не наважилися на санкції, оскільки Україна не мобілізувалася з 18 років. Ми надали можливість 18-24-річним показати, що вони теж можуть служити, якщо цього хочуть наші партнери. Це те, що ми їм зараз дали, відповідно до нашого законодавства. Тим часом, тисячі людей б'ються на передовій без належної зброї", — сказав Зеленський.

Бійці ЗСУ Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Президент України нагадав, що вже говорив президенту США Дональду Трампу про це в лютому 2025 року і пояснював йому, як він може вплинути на Путіна: "Ось пакет зброї, ракет. У нас є ключ до них. Погодьтеся на припинення вогню, інакше ми віддамо ключ українцям".

"Не тільки Америка, а й інші країни повинні сказати: припиніть бойові дії, або ми дамо Україні зброю. Російський народ може не наважитися виступити проти війни, але він напевно злякається, що ракети можуть бути спрямовані і на нього. А потім Путін повинен розібратися зі своїм власним народом. Це був би "мир через силу". Це не дуже складний спосіб закінчити війну — просто важко знайти в собі волю до цього", — зазначив Зеленський. Він сказав, що народ України сподівається, що сильні країни поступово відкриють очі, а їхні суспільства спонукають їх ухвалювати сильні рішення. І Угорщини це теж стосується.

Журналіст пожартував, що Віктор Орбан на третьому місці після Володимира Путіна та Олександра Лукашенка в рейтингу найбільш непопулярних політиків серед українців. Зеленський уточнив, що позиція Орбана не відображає позицію Угорщини загалом і в цьому різниця між Угорщиною та Росією, адже позиція Путіна в Росії ідентична позиції його суспільства.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини Фото: Скріншот

"Політика Віктора, на жаль, антиукраїнська. І антиєвропейська. Він використовує це у своїй внутрішній політиці: він хоче повернути війну в Україні на свою користь для виборів. Що несправедливо. Ви думаєте, я радий, що Віктор в одній компанії з Путіним і Лукашенком у цьому опитуванні? Я не радий... Не допомагаючи нам, він робить послугу Путіну. Орбан робить серйозну історичну помилку", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Віктор Орбан несподівано заявив, що Росія надто слабка, щоб нападати на країни НАТО, тому що вона не може впоратися навіть з Україною.

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