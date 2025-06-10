Росія мобілізує майже вдвічі більше людей: головні заяви з нового інтерв'ю Зеленського

Президент Володимир Зеленський прокоментував переговори у Стамбулі, український меморандум і скандал з угорськими шпигунами. Він зізнався, що дозволив добровільну мобілізацію з 18 років через позицію партнерів, але насправді не згоден з ними.

Related video

Про це відомо з інтерв’ю президента Володимира Зеленського, опублікованого 10 червня в угорському виданні Válasz Online.

Про мобілізацію в Україні

Зеленський визнав, що через втрати стало важко вже рік тому. З його слів, світові лідери можуть роздумувати, скільки ще здатні витримати українці, але у Києві очікують, що президента РФ Володимира Путіна зупинить світ.

Політик пояснив, що на стороні України воюють контрактні військові, мобілізовані й добровольці. На початку повномасштабної війни приїхали солдати з багатьох країн, але їхня кількість незрівнянна з 12 тисяч бійців КНДР на боці Росії.

Президент визнав, що люди втомилися. Він пояснив, що Україна може мобілізувати 27 тисяч людей на місяць, а Росія — 40-50 тисяч, але й зазнає більших втрат. Водночас в Україні офіційно оголошена загальна мобілізація через воєнний стан.

Зеленський підтвердив, що зараз — важкий час. Він розповів, що мобілізації громадян віком 18-24 років немає, але їм запропонували добровільну службу за контрактом на рік. З його слів, за мобілізацію з повноліття виступали лідери інших країн, але сам президент з цим не згоден.

"Операція "Павутина" показала, що справа не в кількості людей, а в зброї і технологіях. А також гроші і тиск", — наголосив він.

Зеленський зізнався, що західні партнери називають відмову України мобілізувати з 18 років як причину того, що не були запроваджені санкції. Тому, якщо вже партнери так хочуть, молодим людям дали можливість служити.

"Ми дали їм це зараз, відповідно до нашого законодавства. А тим часом тисячі воюють на фронті без належного озброєння", — зауважив він.

Президент назвав несправедливим запитання щодо того, скільки ще може протриматись Україна. Він переконаний, що це залежить від інших.

Про мирні переговори у Стамбулі

За оцінкою Зеленського, нині мирні переговори йдуть так, як того прагнуть росіяни.

"Вони намагаються послабити позиції західних партнерів щодо Росії. Так їм легше. Вони в цьому професіонали: абсолютні світові чемпіони з брехні. Мовою дипломатії — маніпулятори", — пояснив він.

Президент зазначив, що було б добре, якби країни-посередники думали не про втрати через санкції, а зосередились на війні.

Політик пояснив, що в українському меморандуму не йшлося про територіальні питання, бо він дає делегації мандат на обговорення. Представникам України було доручено розв’язання гуманітарних питань, зокрема щодо полонених і викрадених дітей, а також обговорення перемир’я. Обговорювати суверенітет країни або територіальну цілісність вони не мали повноважень.

"Це моя робота — вести діалог про території, і робота Путіна, який їх вкрав. Свою позицію з цього приводу я не буду ні з ким обговорювати", — підкреслив Зеленський.

Про Орбана і шпигунський скандал

Політику прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана президент оцінив як антиукраїнську та антиєвропейську. Він наголосив, що політик закидає суспільство брехнею та радикалізує людей.

"Можливо, він думає, що зможе досягти успіху за допомогою нафти і газу, і тому робить ставку на хороші відносини з Путіним і погані відносини з Україною. Він думає, що поставив на правильного коня, але я переконаний, що він програє", — заявив Зеленський.

Він висловився й про скандал, пов’язаний з затриманням підозрюваних угорських шпигунів. Зі слів політика, Угорщина намагалась втручатись у внутрішні справи України "десятками різних способів". Зокрема, ще до повномасштабної війни була припинена незаконна роздача паспортів на Закарпатті. Однак більшість справ вирішували "тихо, між собою".

Президент повідомив, що Україна має фото- й відеодокази різних зустрічей, організованих Військовою службою національної безпеки Угорщини (KNBSZ) на угорській території. Включно з тим, як KNBSZ платила агенту.

Угорська мережа була створена з 2021 року й взялася за військові питання з минулого року. Останній раз агенти передавали інформацію 25 березня.

"Навіщо було шукати наші вразливі місця в районі українсько-угорського кордону? Чому угорці хотіли отримати інформацію про те, де ми розмістили там зенітно-ракетний комплекс С-300? Тому що це їх цікавило", — зазначив Зеленський.

З його слів, також у шпигунів були конкретні запитання у телефоні, зокрема щодо присутності угорських миротворців на Закарпатті та дислокації українських військових частин.

"Як ми повинні реагувати під час війни? Я не кажу, що Будапешт чогось хоче, але якщо він чогось не хоче, то для кого він збирає інформацію? Я запитував офіційних представників НАТО, чи просили вони угорців збирати дані про такі речі. Вони відповіли, що ні", — повідомив політик.

Нагадаємо, голова МЗС Петер Сіярто у відповідь на інформацію СБУ про затримання угорських агентів заявляв, що Україна веде "пропагандистську війну".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 9 червня заявив, що Росія не здатна "по-справжньому" атакувати НАТО, бо "навіть не може перемогти Україну".