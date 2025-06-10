Россия мобилизует почти вдвое больше людей: главные заявления из нового интервью Зеленского

Президент Владимир Зеленский прокомментировал переговоры в Стамбуле, украинский меморандум и скандал с венгерскими шпионами. Он признался, что разрешил добровольную мобилизацию с 18 лет из-за позиции партнеров, но на самом деле не согласен с ними.

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Об этом известно из интервью президента Владимира Зеленского, опубликованного 10 июня в венгерском издании Válasz Online.

О мобилизации в Украине

Зеленский признал, что из-за потерь стало трудно уже год назад. По его словам, мировые лидеры могут размышлять, сколько еще способны выдержать украинцы, но в Киеве ожидают, что президента РФ Владимира Путина остановит мир.

Политик пояснил, что на стороне Украины воюют контрактные военные, мобилизованные и добровольцы. В начале полномасштабной войны приехали солдаты из многих стран, но их количество несравнимо с 12 тысячами бойцов КНДР на стороне России.

Президент признал, что люди устали. Он пояснил, что Украина может мобилизовать 27 тысяч человек в месяц, а Россия — 40-50 тысяч, но и понесет большие потери. В то же время в Украине официально объявлена всеобщая мобилизация из-за военного положения.

Зеленский подтвердил, что сейчас — тяжелое время. Он рассказал, что мобилизации граждан в возрасте 18-24 лет нет, но им предложили добровольную службу по контракту на год. По его словам, за мобилизацию с совершеннолетия выступали лидеры других стран, но сам президент с этим не согласен.

"Операция "Паутина" показала, что дело не в количестве людей, а в оружии и технологиях. А также деньги и давление", — подчеркнул он.

Зеленский признался, что западные партнеры называют отказ Украины мобилизовать с 18 лет как причину того, что не были введены санкции. Поэтому, раз уж партнеры так хотят, молодым людям дали возможность служить.

"Мы дали им это сейчас, в соответствии с нашим законодательством. А тем временем тысячи воюют на фронте без надлежащего вооружения", — отметил он.

Президент назвал несправедливым вопрос о том, сколько еще может продержаться Украина. Он убежден, что это зависит от других.

О мирных переговорах в Стамбуле

По оценке Зеленского, сейчас мирные переговоры идут так, как того хотят россияне.

"Они пытаются ослабить позиции западных партнеров в отношении России. Так им легче. Они в этом профессионалы: абсолютные мировые чемпионы по вранью. На языке дипломатии — манипуляторы", — пояснил он.

Президент отметил, что было бы хорошо, если бы страны-посредники думали не о потерях из-за санкций, а сосредоточились на войне.

Политик пояснил, что в украинском меморандуме речь не шла о территориальных вопросах, так как он дает делегации мандат на обсуждение. Представителям Украины было поручено решение гуманитарных вопросов, в частности по пленным и похищенным детям, а также обсуждение перемирия. Обсуждать суверенитет страны или территориальную целостность они не имели полномочий.

"Это моя работа — вести диалог о территориях, и работа Путина, который их украл. Свою позицию по этому поводу я не буду ни с кем обсуждать", — подчеркнул Зеленский.

Об Орбане и шпионском скандале

Политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана президент оценил как антиукраинскую и антиевропейскую. Он отметил, что политик забрасывает общество ложью и радикализирует людей.

"Возможно, он думает, что сможет достичь успеха с помощью нефти и газа, и поэтому делает ставку на хорошие отношения с Путиным и плохие отношения с Украиной. Он думает, что поставил на правильного коня, но я убежден, что он проиграет", — заявил Зеленский.

Он высказался и о скандале, связанном с задержанием подозреваемых венгерских шпионов. По словам политика, Венгрия пыталась вмешиваться во внутренние дела Украины "десятками разных способов". В частности, еще до полномасштабной войны была прекращена незаконная раздача паспортов на Закарпатье. Однако большинство дел решали "тихо, между собой".

Президент сообщил, что Украина имеет фото- и видеодоказательства различных встреч, организованных Военной службой национальной безопасности Венгрии (KNBSZ) на венгерской территории. Включая то, как KNBSZ платила агенту.

Венгерская сеть была создана с 2021 года и взялась за военные вопросы с прошлого года. Последний раз агенты передавали информацию 25 марта.

"Зачем было искать наши уязвимые места в районе украинско-венгерской границы? Почему венгры хотели получить информацию о том, где мы разместили там зенитно-ракетный комплекс С-300? Потому что это их интересовало", — отметил Зеленский.

По его словам, также у шпионов были конкретные вопросы в телефоне, в частности относительно присутствия венгерских миротворцев на Закарпатье и дислокации украинских воинских частей.

"Как мы должны реагировать во время войны? Я не говорю, что Будапешт чего-то хочет, но если он чего-то не хочет, то для кого он собирает информацию? Я спрашивал официальных представителей НАТО, просили ли они венгров собирать данные о таких вещах. Они ответили, что нет", — сообщил политик.

Напомним, глава МИД Петер Сийярто в ответ на информацию СБУ о задержании венгерских агентов заявлял, что Украина ведет "пропагандистскую войну".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 9 июня заявил, что Россия не способна "по-настоящему" атаковать НАТО, потому что "даже не может победить Украину".