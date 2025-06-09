"Россияне слабы для глобальной войны": Орбан объяснил, почему Путин не нападет на НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью заявил, что не боится расширения российско-украинской войны до глобальной, ведь "россияне слишком слабы для этого", потому что не способны победить Украину.

Related video

Об этом он сказал в интервью французскому каналу LCI.

Орбан поднял эту тему, комментируя вероятность расширения российско-украинской войны до глобальной, ведь по его словам "россияне слишком слабы для этого".

"Они даже не могут победить Украину, поэтому они не могут по-настоящему атаковать НАТО", — сказал он.

Также, по его словам, "ни европейцы, ни украинцы не смогут достичь согласия с россиянами", поэтому соглашение надо заключить между россиянами и американцами. Затем Орбан повторил свою сентенцию о том, что "Украина не пригодна для членства в НАТО или Европейском Союзе".

"Для нас, венгров, и для всего ЕС, не в наших интересах, чтобы существовала угроза войны и прямой конфликт с Россией. Вот почему Украина не может стать членом НАТО", — акцентировал Орбан.

Интервьюер напомнил Орбану о советских танках в Будапеште и поинтересовался, почему он настолько отказывается понять положение Украины.

Венгерский премьер в ответ заявил, что в Венгрии "немного лучше понимают историю Украины, чем во Франции", и перешел к упоминаниям о том, что Венгрия в своей истории тоже переживала оккупацию.

"Так что да, мы понимаем украинцев. Но мы считаем, что Россию не нужно любить, но с ней нужно иметь договоренности. Россия — это геополитическая реальность, даже если она нам не нравится", — заявил Орбан.

И премьер-министр Венгрии попросил не сравнивать его с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Чтобы Венгрию услышали, нам не нужно сравнивать себя ни с кем. Меня не интересует, что делает Путин. Меня интересует мой собственный народ", — сказал венгерский лидер.

Интервьюер спросил Орбана, является ли его "заигрывание" с Москвой отражением страха перед РФ.

"Нет-нет, все наоборот. Думаю, россияне понимают только язык силы. И Европа должна быть сильной и вести переговоры с позиции силы. Но, к сожалению, мы слабые, поэтому нам нужны США... Нам нужна стратегическая договоренность с Россией, но способной на это будет только сильная Европа", — сказал он.

Напомним, 4 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал граждан выступать против вступления Украины в ЕС. Политик заявил, что Украина "высосет каждый евро, форинт и злотый", которые "тратятся на укрепление европейских семей, фермеров и промышленности".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не впервые утверждает, что вступление Украины в Европейский Союз якобы является угрожающим для Европы. Так, 18 мая информационное агентство Венгрии MTI процитировало его слова, когда Орбан уверял, что украинцам "нужны чужие деньги".