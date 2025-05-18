"Они будут забирать наши деньги": Орбан назвал вступление Украины в ЕС самой большой угрозой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Европейский Союз является "самой большой угрозой" на сегодня. По его мнению, украинцы могут "разорить" венгерских фермеров, привести в его страну мафиозные группировки и втянуть Венгрию в войну.

Related video

Об этом он сказал 18 мая на партийном мероприятии FIDESZ в Будапеште, пишет информационное агентство Венгрии MTI.

Орбан выступает против членства Украины в ЕС. На видео с 1:41:45.

Орбан заявил, что еще до полномасштабной войны Украина была "дисфункциональной обанкротившейся массой", а сейчас она разрушена и украинцы "не могут стоять на собственных ногах" и им "нужны чужие деньги". По его мнению, из-за этого Украина хочет "немедленно и любой ценой" вступить в ЕС.

При этом венгерский премьер заметил, что украинцы не заинтересованы в том, чтобы принести в страны ЕС войну, уничтожить фермерство и "стать воротами для украинской мафии", однако "венграм не все равно".

"Мы не хотим, чтобы нас втягивали в их войну, чтобы они разоряли наших фермеров, чтобы превратили самую безопасную страну Европы в мафиозное гнездо, и мы не хотим, чтобы деньги венгров шли к ним через Брюссель. Нет, нет и нет", — передают журналисты слова Орбана.

Он считает, что членство Украины в ЕС может быть выгодным для Запада, но плохим для венгров.

"Они будут штурмовать наши границы, они будут забирать наши рабочие места, они будут забирать наши деньги", — заявил Орбан.

После выступления он также опубликовал сообщение на своей странице в Facebook с тем же тезисом.

"Сегодня членство Украины в ЕС — самая большая угроза. Первый бой наступил. Его название — Выборы 2025", — написал венгерский политик.

Орбан выступает против членства Украины в Европейском Союзе Фото: скриншот

Обвинения Виктора Орбана в сторону Украины

Напомним, 13 мая Виктор Орбан обвинил Украину в целенаправленной масштабной кампании против Венгрии и созвал заседание Совета обороны. Он заявил, что украинские спецслужбы начали "большую и целенаправленную кампанию" против его страны, якобы чтобы не допустить референдума относительно членства Украины в ЕС, и при поддержке венгерской оппозиции совершили нападение на Силы обороны Венгрии.

Накануне Орбан заявлял, что вступление Украины в ЕС может привести к втягиванию блока в войну с Россией и создать экономическую нагрузку, которую государства-члены не выдержат.