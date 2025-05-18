"Вони будуть забирати наші гроші": Орбан назвав вступ України до ЄС найбільшою загрозою

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України до Європейського Союзу є "найбільшою загрозою" на сьогодні. На його думку, українці можуть "розорити" угорських фермерів, привести до його країни мафіозні угруповання та втягнути Угорщину у війну.

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Про це він сказав 18 травня на партійному заході FIDESZ у Будапешті, пише інформаційне агентство Угорщини MTI.

Орбан виступає проти членства України в ЄС. На відео з 1:41:45.

Орбан заявив, що ще до повномасштабної війни Україна була "дисфункціональною збанкрутілою масою", а зараз вона зруйнована і українці "не можуть стояти на власних ногах" і їм "потрібні чужі гроші". На його думку, через це Україна хоче "негайно і за будь-яку ціну" вступити до ЄС.

При цьому угорський прем'єр зауважив, що українці не зацікавлені в тому, щоб принести до країн ЄС війну, знищити фермерство і "стати воротами для української мафії", проте "угорцям не все одно".

"Ми не хочемо, щоб нас втягували в їхню війну, щоб вони розоряли наших фермерів, щоб перетворили найбезпечнішу країну Європи на мафіозне гніздо, і ми не хочемо, щоб гроші угорців йшли до них через Брюссель. Ні, ні і ні", — передають журналісти слова Орбана.

Він вважає, що членство України в ЄС може бути вигідним для Заходу, але поганим для угорців.

"Вони будуть штурмувати наші кордони, вони будуть забирати наші робочі місця, вони будуть забирати наші гроші", — заявив Орбан.

Після виступу він також опублікував допис на своїй сторінці у Facebook з тією самою тезою.

"Сьогодні членство України в ЄС — найбільша загроза. Перший бій настав. Його назва — Вибори 2025", — написав угорський політик.

Орбан виступає проти членства України в Європейському Союзі Фото: скриншот

Звинувачення Віктора Орбана у бік України

Нагадаємо, 13 травня Віктор Орбан звинуватив Україну в цілеспрямованій масштабній кампанії проти Угорщини та скликав засідання Ради оборони. Він заявив, що українські спецслужби почали "велику та цілеспрямовану кампанію" проти його країни, нібито щоб не допустити референдуму щодо членства України в ЄС, і за підтримки угорської опозиції здійснили напад на Сили оборони Угорщини.

Напередодні Орбан заявляв, що вступ України до ЄС може призвести до втягування блоку у війну з Росією та створити економічне навантаження, яке держави-члени не витримають.