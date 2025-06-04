"Высосет каждый евро": Орбан рассказал, что его будет "мучить совесть", если Украина вступит в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал граждан выступать против вступления Украины в ЕС: политик обвинил "бюрократов в Брюсселе" в корыстных целях, которые те якобы преследуют за идеей евроинтеграции государства. Говоря об Украине, Орбан заявил, что она "высосет" деньги, которые "тратятся на укрепление европейских семей, фермеров и промышленности".

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Об этом венгерский премьер-министр написал на своей странице в Facebook 3 июня.

Сперва Орбан отметил, что расширение ЕС — "благородная идея".

"Двери снова широко открыты: расширение Европейского Союза, расширение и укрепление сообщества государств-членов — это благородная идея. Мы работаем над ней десятилетиями, например, со странами Западных Балкан", — отметил он.

Однако политики в Брюсселе, по словам Орбана, "пытаются втиснуть в этот пробел" Украину, при этом пользуясь "доброй волей" европейских граждан.

"Для Брюсселя вступление Украины является жизненно важным вопросом: политическое спасение и хороший бизнес посреди проигранной войны", — считает Орбан.

При этом венгерский премьер-министр отметил, что такое соглашение будет стоить денег для европейских семей, которые якобы "высосет Украина".

"Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, которые мы до сих пор тратили на укрепление европейских семей, европейских фермеров и европейской промышленности", — пишет Орбан.

Также политик добавил, что европейским чиновникам якобы "безразлично, куда пойдут деньги граждан".

"Конечно, бюрократам безразлично, куда пойдут деньги европейцев. Им безразлично, это Дебрецен или Харьков, Варшава или Киев, Братислава или Львов", — отметил он.

При этом для самого Орбана, как он уверяет, судьба европейских семей небезразлична.

"Через десять лет я бы не смог отвечать совестью ни перед собой, ни перед внуками, ни перед страной, если бы не сделал сейчас все, чтобы защитить Венгрию и Евросоюз от лихорадочной мечты присоединиться к Украине в Брюсселе", — добавил венгерский чиновник.

Орбан считает вступление Украины в ЕС "самой большой угрозой"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не впервые утверждает, что вступление Украины в Европейский Союз якобы является угрожающим для Европы. Так, 18 мая информационное агентство Венгрии MTI процитировало его слова, когда Орбан уверял, что украинцам "нужны чужие деньги".

Еще ранее, 12 мая, Виктор Орбан заявлял, что принять Украину в ЕС равноценно тому, чтобы "принять войну".

Напомним, Орбан в мае созвал заседание Совета обороны из-за якобы атаки украинских спецслужб.