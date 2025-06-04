"Висмокче кожен євро": Орбан розповів, що його буде "мучити совість", якщо Україна вступить до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав громадян виступати проти вступу України до ЄС: політик звинуватив "бюрократів у Брюсселі" у корисливих цілях, які ті нібито переслідують за ідеєю євроінтеграції держави. Говорячи про Україну, Орбан заявив, що вона "висмокче" гроші, які "витрачаються на зміцнення європейських сімей, фермерів та промисловості".

Related video

Про це угорський прем'єр-міністр написав на своїй сторінці у Facebook 3 червня.

Спершу Орбан зазначив, що розширення ЄС — "благородна ідея".

"Двері знову широко відчинені: розширення Європейського Союзу, розширення і зміцнення спільноти держав-членів — це благородна ідея. Ми працюємо над нею десятиліттями, наприклад, з країнами Західних Балкан", — зазначив він.

Однак політики у Брюсселі, за словами Орбана, "намагаються втиснути у цю прогалину" Україну, при цьому користуючись "доброю волею" європейських громадян.

"Для Брюсселя вступ України є життєво важливим питанням: політичний порятунок і хороший бізнес посеред програної війни", — вважає Орбан.

При цьому угорський прем'єр-міністр зазначив, що така угода вартуватиме грошей для європейських родин, які нібито "висмокче Україна".

"Україна висмокче кожен євро, форинт і злотий, які ми досі витрачали на зміцнення європейських сімей, європейських фермерів і європейської промисловості", — пише Орбан.

Також політик додав, що європейським посадовцям нібито "байдуже, куди підуть гроші громадян".

"Звичайно, бюрократам байдуже, куди підуть гроші європейців. Їм байдуже, чи це Дебрецен чи Харків, Варшава чи Київ, Братислава чи Львів", — зазначив він.

При цьому для самого Орбана, як він запевняє, доля європейських родин небайдужа.

"Через десять років я б не зміг відповідати совістю ні перед собою, ні перед онуками, ні перед країною, якби не зробив зараз все, щоб захистити Угорщину та Євросоюз від лихоманкової мрії приєднатися до України в Брюсселі", — додав угорський посадовець.

Орбан вважає вступ України до ЄС "найбільшою загрозою"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не вперше стверджує, що вступ України до Європейського Союзу нібито є загрозливим для Європи. Так, 18 травня інформаційне агентство Угорщини MTI процитувало його слова, коли Орбан запевняв, що українцям "потрібні чужі гроші".

Ще раніше, 12 травня, Віктор Орбан заявляв, що прийняти Україну до ЄС є рівноцінним до того, щоб "прийняти війну".

Нагадаємо, Орбан у травні скликав засідання Ради оборони через нібито атаку українських спецслужб.