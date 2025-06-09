"Росіяни заслабкі для глобальної війни": Орбан пояснив, чому Путін не нападе на НАТО

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю заявив, що не боїться розширення російсько-української війни до глобальної, адже "росіяни занадто слабкі для цього", бо не здатні перемогти Україну.

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Про це він сказав в інтерв'ю французькому каналу LCI.

Орбан підняв цю тему, коментуючи ймовірність розширення російсько-української війни до глобальної, адже за його словами "росіяни занадто слабкі для цього".

"Вони навіть не можуть перемогти Україну, тому вони не можуть по-справжньому атакувати НАТО", — сказав він.

Також, за його словами, "ні європейці, ні українці не зможуть досягти згоди з росіянами", тому угоду треба укласти між росіянами та американцями. Потім Орбан повторив свою сентенцію про те, що "Україна не придатна для членства в НАТО або Європейському Союзі".

"Для нас, угорців, і для всього ЄС, не в наших інтересах, щоб існувала загроза війни і прямий конфлікт з Росією. Ось чому Україна не може стати членом НАТО", - акцентував Орбан.

Інтерв’юер нагадав Орбану про радянські танки у Будапешті та поцікавився, чому він настільки відмовляється зрозуміти становище України.

Угорський прем’єр у відповідь заявив, що в Угорщині "трохи краще розуміють історію України, ніж у Франції", та перейшов до згадок про те, що Угорщина у своїй історії теж переживала окупацію.

"Тож так, ми розуміємо українців. Але ми вважаємо, що Росію не потрібно любити, але з нею потрібно мати домовленості. Росія – це геополітична реальність, навіть якщо вона нам не подобається", – заявив Орбан.

І прем'єр-міністр Угорщини попросив не порівнювати його із президентом РФ Володимиром Путіним.

"Щоб Угорщину почули, нам не потрібно порівнювати себе ні з ким. Мене не цікавить, що робить Путін. Мене цікавить мій власний народ", - сказав угорський лідер.

Інтерв’юер запитав Орбана, чи є його "загравання" з Москвою відображенням страху перед РФ.

"Ні-ні, все навпаки. Думаю, росіяни розуміють лише мову сили. І Європа має бути сильною і вести перемовини з позиції сили. Але, на жаль, ми слабкі, тому нам потрібні США… Нам потрібна стратегічна домовленість з Росією, але спроможною на це буде лише сильна Європа", – сказав він.

Нагадаємо, 4 червня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав громадян виступати проти вступу України до ЄС. Політик заявив, що Україна "висмокче кожен євро, форинт і злотий", які "витрачаються на зміцнення європейських сімей, фермерів та промисловості".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не вперше стверджує, що вступ України до Європейського Союзу нібито є загрозливим для Європи. Так, 18 травня інформаційне агентство Угорщини MTI процитувало його слова, коли Орбан запевняв, що українцям "потрібні чужі гроші".