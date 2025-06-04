Мобілізація 2025: кого виключать з військового обліку і гарантовано не призвуть

Закон про мобілізацію передбачає, що чотирьом категоріям чоловіків призов не загрожує. Однак для того, щоб знятись з обліку, потрібно зібрати деякі документи.

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Про це УНІАН розповіла адвокатка Мирослава Мостова.

Закон про мобілізацію: кого не має бути на обліку

Військовому обліку в Україні підлягають не всі, а саме реєструватись не зобов’язані:

українці віком до 18 та від 60 років;

люди, які не є громадянами;

особи, які перебувають у в'язниці або на примусовому лікуванні.

Однак важливо враховувати, що офіцери запасу залишаються військовозобов'язаними додаткові 5 років — до 65-річчя. Для допризовників, тобто 17-річних українців, є окремий облік.

Окрім того, людину можуть виключити з військового обліку, якщо вона:

померла або зникла безвісти;

позбулася громадянства;

була визнана ВЛК непридатною до служби;

досягла максимального віку перебування в запасі (60 або 65 років залежно від звання).

Закон про мобілізацію: як знятись з обліку

Щоб військовозобов’язаного виключили з обліку, він має:

оновити дані;

пройти ВЛК (і отримати статус непридатності, якщо є хвороба з переліку Міноборони №402);

за наявності документально підтвердити інвалідність 1-2 групи;

звернутись до ТЦК за місцем реєстрації з заявою про зняття з обліку, вказавши підставу, додавши постанову ВЛК та інші документи (бажано ще завірити нотаріально);

якщо підстава — це припинення громадянства, то треба додати копію документа на підтвердження, наприклад, іноземний паспорт.

Юристка підкреслила, що людям з епілепсією часто не дають інвалідність, хоча наявність цієї хвороби є підставою для непридатності й виключення з обліку. Якщо ж підставою є смерть або зникнення військовозобов’язаного, звертатися з відповідними документами у ТЦК мають його рідні.

Мостова пояснила, що нині ТЦК перевантажені, тому виключення з обліку може зайняти більш як 30 днів, особливо у випадку додаткової перевірки підстав. Після розгляду військкомат має дати письмову відповідь, і відмову можна оскаржити через суд.

Закон про мобілізацію: що дає зняття з обліку

Окрім того, що знятих з обліку не мобілізують, такі громадяни можуть виїжджати за кордон. Однак адвокатка наголосила, що при собі необхідно мати оригінали документів на підтвердження. Без них чоловіка можуть не випустити.

Прикордонники можуть вимагати, щоб людина вказала підставу для виїзду з країни, зокрема відрядження або лікування. Іноді у чоловіків віком 60-65 років вимагають довідку, що вони не є старшими офіцерами.

Нагадаємо, у Міноборони заявили про оновлення Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Фокус розібрався, як змінилась процедура ВЛК в Україні.

Частину військовозобов’язаних цього тижня автоматично подадуть у розшук, їм загрожує штраф від 17 тисяч гривень та примусове доставлення у ТЦК.