Мобилизация 2025: кого исключат с воинского учета и гарантированно не призовут

Закон о мобилизации предусматривает, что четырем категориям мужчин призыв не грозит. Однако для того, чтобы сняться с учета, нужно собрать некоторые документы.

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Об этом УНИАН рассказала адвокат Мирослава Мостовая.

Закон о мобилизации: кого не должно быть на учете

Военному учету в Украине подлежат не все, а именно регистрироваться не обязаны:

украинцы в возрасте до 18 и от 60 лет;

люди, которые не являются гражданами;

лица, находящиеся в тюрьме или на принудительном лечении.

Однако важно учитывать, что офицеры запаса остаются военнообязанными дополнительные 5 лет — до 65-летия. Для допризывников, то есть 17-летних украинцев, есть отдельный учет.

Кроме того, человека могут исключить с воинского учета, если он:

умерла или пропала без вести;

лишилась гражданства;

была признана ВЛК непригодной к службе;

достиг максимального возраста пребывания в запасе (60 или 65 лет в зависимости от звания).

Закон о мобилизации: как сняться с учета

Чтобы военнообязанного исключили с учета, он должен:

обновить данные;

пройти ВВК (и получить статус непригодности, если есть болезнь из перечня Минобороны №402);

при наличии документально подтвердить инвалидность 1-2 группы;

обратиться в ТЦК по месту регистрации с заявлением о снятии с учета, указав основание, добавив постановление ВВК и другие документы (желательно еще заверить нотариально);

если основание — это прекращение гражданства, то надо приложить копию документа в подтверждение, например, иностранный паспорт.

Юрист подчеркнула, что людям с эпилепсией часто не дают инвалидность, хотя наличие этой болезни является основанием для непригодности и исключения с учета. Если же основанием является смерть или исчезновение военнообязанного, обращаться с соответствующими документами в ТЦК должны его родные.

Мостовая пояснила, что сейчас ТЦК перегружены, поэтому исключение с учета может занять более 30 дней, особенно в случае дополнительной проверки оснований. После рассмотрения военкомат должен дать письменный ответ, и отказ можно обжаловать через суд.

Закон о мобилизации: что дает снятие с учета

Кроме того, что снятых с учета не мобилизуют, такие граждане могут выезжать за границу. Однако адвокат отметила, что при себе необходимо иметь оригиналы документов в подтверждение. Без них мужчину могут не выпустить.

Пограничники могут потребовать, чтобы человек указал основание для выезда из страны, в частности командировку или лечение. Иногда у мужчин в возрасте 60-65 лет требуют справку, что они не являются старшими офицерами.

Напомним, в Минобороны заявили об обновлении Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Фокус разобрался, как изменилась процедура ВВК в Украине.

Часть военнообязанных на этой неделе автоматически подадут в розыск, им грозит штраф от 17 тысяч гривен и принудительная доставка в ТЦК.