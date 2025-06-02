Остается 3 дня: кого автоматически объявят в розыск и принудительно доставят в ТЦК

Части военнообязанных уже на этой неделе будет грозить штраф от 17 тысяч гривен. В ТЦК предупредили, что только на этом вероятные проблемы не закончатся.

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Закон о мобилизации: кому надо на ВВК

4 мая прошлого года состоялось одно из весомых законодательных изменений — статус "ограниченно годный" отменили. Всем, кто ранее имел этот статус, теперь обязательно нужно повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Во время медосмотра таким людям должны уточнить пригодность, и сделать это необходимо до 5 июня.

Юристы отмечают, что из-за страха значительное количество военнообязанных игнорируют требования, не являясь в ТЦК за направлением на ВВК. Однако в бюро отмечают, что это — не выход.

Закон о мобилизации: как накажут за неявку

Тех военнообязанных, которые не пройдут до 5 июня повторную ВВК, будут наказывать штрафом — от 17 до 25,5 тысяч гривен. Кроме того, никто не застрахован от встречи с работниками ТЦК прямо посреди улицы и дальнейшей проверки документов, которые уже в конце этой недели не будут соответствовать норме.

Закон о мобилизации: кого будут разыскивать

Руководитель отдела воинского учета и бронирования Житомирского областного ТЦК Виктор Полторакин в комментарии "Житомир.info" также подтвердил, что неявка на повторную ВВК до 5 июня для бывших "ограниченно годных" обойдется в 17 тысяч гривен и более.

Кроме того, военный предупредил, что нарушителей объявят в розыск. Он вспомнил, что похожая ситуация сложилась после закона об усилении мобилизации. Тогда мужчин, которые вовремя не обновили данные, автоматически системой "Оберег" было подано в розыск.

Но потенциальные проблемы не заканчиваются и на этом. Тех, кто проигнорирует необходимость пройти ВВК, будут принудительно доставлять в ТЦК. Как пояснил Полторакин, останавливая человека для проверки, полицейские будут видеть информацию об объявлении его в розыск. Это будет давать основание для доставки в военкомат, чтобы там составить протокол, вынести постановление и привлечь к административной ответственности.

"Дополнительно сообщаю, что лицо, объявленное в розыск, не может быть зачислено предприятием на специальный учет, то есть забронированным", — заметил представитель ТЦК.

Напомним, проверить, не имел ли человек отмененный статус, можно в физическом военно-учетном документе или через приложение "Резерв+". Направление на ВВК можно получить онлайн или в ТЦК.

Нардеп Нина Южанина предупреждала, что после проигнорированной повестки и объявления в розыск доказать непригодность может быть сложнее. По ее словам, срок на повторный медосмотр можно было бы продлить, но нет гарантии, что все "ограниченно годные" появятся.