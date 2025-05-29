Уже на следующей неделе часть мужчин автоматически подадут в розыск, — ТЦК (видео)

У военнообязанных остается немного времени на повторное прохождение медосмотра. Тем, кто проигнорирует закон о мобилизации, будет грозить не только штраф от 17 тысяч гривен.

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Об этом 29 мая предупредил начальник отдела воинского учета и бронирования Житомирского областного ТЦК Виктор Полторакин, как известно из сюжета "Житомир.info".

"Граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые по результатам прохождения медицинского осмотра военно-врачебной комиссии были признаны "ограниченно годными" к военной службе или непригодными в мирное и "ограниченно годными" в военное время, обязаны в срок до 5 июня этого года пройти повторный медицинский осмотр", — заявил он.

Представитель ТЦК отметил, что осталось совсем немного времени на то, чтобы получить новый статус.

"Если не пришел, я рекомендую это сделать. Нарушители требований этого закона будут привлечены к административной ответственности", — пояснил он.

Закон о мобилизации: как накажут нарушителей

Военный уточнил, что таким военнообязанным грозит штраф от 17 тысяч. По его словам, разъяснений относительно угрозы еще и оказаться в розыске не было, но это так. Похожая ситуация была с обновлением военно-учетных данных: те, кто не уложился в сроки, были автоматически объявлены в розыск.

"То есть у представителя полиции, который останавливает этого человека, видит, что человек в розыске, есть основание остановить и доставить его в ТЦК и СП для составления протокола, вынесения постановления и привлечения этого гражданина к административной ответственности", — отметил Полторакин.

Он отметил, что мужчины, которые находятся в розыске, не могут быть забронированы критическими предприятиями.

Закон о мобилизации: что важно знать

Убедиться, нет ли у него отмененного статуса, военнообязанный может двумя способами:

внимательно изучить собственный военно-учетный документ, а именно искать указанную там степень годности к военной службе;

проверить этот статус, загрузив приложение "Резерв+" и авторизовавшись там.

Если человек "ограниченно годен" или непригоден в мирное время и "ограниченно годен" во время военного положения, это обязывает повторно пройти ВВК. Получить направление можно лично в военкомате или онлайн в приложении "Резерв+".

Напомним, 29 мая нардеп Федор Вениславский заявил, что 99% "ограниченно годных" после повторного медосмотра были признаны годными. По его словам, на ВВК для получения нового статуса пришли более половины тех, кого обязал это сделать закон о мобилизации.

В Минцифры информировали, что процедура бронирования в Украине изменилась. Теперь критически важные предприятия смогут бронировать от мобилизации больше специалистов.