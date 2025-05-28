Бронирование от мобилизации: в Украине ввели изменения в процедуру — детали

Теперь критически важные предприятия в Украине могут забронировать больше специалистов. В процедуру бронирования внесли изменения.

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Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

В общее количество военнообязанных на предприятии теперь засчитывают работников, которых мобилизовали после 18 мая 2024 года. Поэтому компания может забронировать больше специалистов.

Например: есть 80 работников на учете и еще 20 — мобилизованы после 18 мая. Раньше учитывались только 80. Теперь — 100. И если можно забронировать, например, 50%, то раньше это было 40 человек, а теперь — 50.

Если мобилизованные работники автоматически в общее количество не зачислялись, работодатель должен обратиться в ТЦК и СП, чтобы обновить их данные. Также в перечне не учитывают работников, забронированных в другой компании.

Кто может подать заявку на бронирование

В министерстве напомнили, какие условия подачи заявки на бронирование работников:

это должны быть юридические лица или их филиалы;

компания должна быть в Едином перечне критически важных (те, что обеспечивают армию, критическую инфраструктуру, экономику, медицину и т.д.);

работники должны быть официально трудоустроены;

в Реестре военнообязанных должно быть указано, что работник "исключен из воинского учета" — то есть он работает в компании и не стоит на учете в ТЦК и СП.

Напомним, после 28 мая 2025 года часть работников в Украине может потерять бронирование от мобилизации из-за проверок, которые Министерство экономики проводит среди предприятий со статусом критически важных.

Фокус также писал, что в Украине часть медиков могут разбронировать для привлечения их к службе в Вооруженных силах Украины и в оборонном секторе.