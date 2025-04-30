С некоторых медицинских работников могут снять бронирование: в Минздраве объяснили причину

В Украине часть медиков могут разбронировать для привлечения их к службе в Вооруженных силах Украины и в оборонном секторе.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В начале февраля правительство разрешило бронировать всех медицинских работников, работающих в государственных и коммунальных больницах, центрах крови, учреждениях общественного здоровья, а также в судебно-медицинской и психиатрической экспертизе. То есть этих специалистов освободили от мобилизации.

Однако сейчас Министерство обороны и Медицинское командование ВСУ обратились в Минздрав с запросом о необходимости медиков в армии. В свою очередь Минздрав разработал механизм, как снимать бронь с тех, кто может быть необходим на фронте. Сейчас проходят консультации с областными департаментами здравоохранения, чтобы составить списки таких работников.

Напомним, в начале апреля в Украине расширили возможность бронирования некоторых категорий населения. Предприятия, обеспечивающие критическую инфраструктуру, могут бронировать до 75% работников. Это поможет уменьшить кадровый дефицит в коммунальной сфере.

Добавим, что с начала апреля в Украине действуют новые правила бронирования от мобилизации. Бронирование, которые были оформлены по старым правилам, потеряли силу. Забронировать своих работников смогут только те предприятия, которые подтвердили или обновили статус критичности по новой процедуре.