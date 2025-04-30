З деяких медичних працівників можуть зняти бронювання: в МОЗ пояснили причину

В Україні частину медиків можуть розбронювати для залучення їх до служби в Збройних силах України та в оборонному секторі.

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Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

На початку лютого уряд дозволив бронювати всіх медичних працівників, які працюють у державних і комунальних лікарнях, центрах крові, установах громадського здоров’я, а також у судово-медичній і психіатричній експертизі. Тобто цих фахівців звільнили від мобілізації.

Однак зараз Міністерство оборони та Медичне командування ЗСУ звернулися до МОЗ із запитом щодо необхідності медиків в армії. В свою чергу МОЗ розробило механізм, як саме знімати бронь із тих, хто може бути необхідний на фронті. Наразі відбуваються консультації з обласними департаментами охорони здоров’я, щоб скласти списки таких працівників.

Нагадаємо, на початку квітня в Україні розширили можливість бронювання деяких категорій населення. Підприємства, що забезпечують критичну інфраструктуру, можуть бронювати до 75% працівників. Це допоможе зменшити кадровий дефіцит у комунальній сфері.

Додамо, що з початку квітня в Україні діють нові правила бронювання від мобілізації. Бронювання, що були оформлені за старими правилами, втратили чинність. Забронювати своїх працівників зможуть лише ті підприємства, що підтвердили чи оновили статус критичності за новою процедурою.