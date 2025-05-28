Бронювання від мобілізації: в Україні ввели зміни в процедуру — деталі

Тепер критично важливі підприємства в Україні можуть забронювати більше фахівців. До процедури бронювання внесли зміни.

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Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

До загальної кількості військовозобов’язаних на підприємстві тепер зараховують працівників, яких мобілізували після 18 травня 2024 року. Тому компанія може забронювати більше фахівців.

Наприклад: є 80 працівників на обліку і ще 20 — мобілізовані після 18 травня. Раніше враховувалися тільки 80. Тепер — 100. І якщо можна забронювати, наприклад, 50%, то раніше це було 40 людей, а тепер — 50.

Якщо мобілізовані працівники автоматично до загальної кількості не зараховувалися, роботодавець має звернутися до ТЦК та СП, щоб оновити їхні дані. Також у переліку не враховують працівників, заброньованих в іншій компанії.

Хто може подати заявку на бронювання

У міністерстві нагадали, які умови подання заявки на бронювання працівників:

це мають бути юридичні особи або їхні філії;

компанія має бути в Єдиному переліку критично важливих (ті, що забезпечують армію, критичну інфраструктуру, економіку, медицину тощо);

працівники мають бути офіційно працевлаштовані;

у Реєстрі військовозобов’язаних має бути зазначено, що працівника "виключено з військового обліку" — тобто він працює в компанії і не стоїть на обліку в ТЦК та СП.

Нагадаємо, після 28 травня 2025 року частина працівників в Україні може втратити бронювання від мобілізації через перевірки, які Міністерство економіки проводить серед підприємств зі статусом критично важливих.

Фокус також писав, що в Україні частину медиків можуть розбронювати для залучення їх до служби в Збройних силах України та в оборонному секторі.