Кто потеряет бронь после 28 мая и что с этим делать: официальное объяснение

После 28 мая 2025 года часть работников в Украине может потерять бронирование от мобилизации из-за проверок, которые Министерство экономики проводит среди предприятий со статусом критически важных.

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Об этом говорится в официальном письме Минэкономики №27-11/37509-07 от 19 мая, где изложены условия для сохранения права предприятий на бронирование работников.

Бронирование — это официальная отсрочка мобилизации для работников предприятий, признанных критически важными для государства или оборонной сферы, что позволяет сохранить кадры для производства. Оно прекращается, если заканчивается срок действия брони, предприятие прекращает поставки для ВСУ или теряет свой критический статус, после чего работники подлежат мобилизации на общих основаниях.

Кто может потерять бронь после 28 мая

В мае Министерство экономики проводит очередную проверку предприятий, чтобы определить, соответствуют ли они критериям критически важных. Проверка касается как компаний, которые уже имеют этот статус, так и тех, которые стремятся его сохранить.

До 28 мая предприятия должны прислать пакет документов на электронный адрес Министерства экономики [email protected]. Обязательные документы:

Выписка из информационной системы Государственной налоговой службы о состоянии расчетов с бюджетом и целевыми фондами за период с 1 января по 30 апреля 2025 года;

Документы, подтверждающие право собственности или аренду недвижимости для деятельности в трех и более регионах Украины.

Последствия непредставления документов

В случае, если предприятие не предоставит полный пакет необходимых документов, его статус критически важного субъекта может быть аннулирован. Это автоматически приведет к потере права на бронирование работников, которые после этого станут доступными для мобилизации на общих основаниях.

Особенно рискуют компании с филиалами или обособленными подразделениями, которые должны подтвердить свою деятельность в нескольких регионах. Несвоевременная или неполная подача документов может повлечь серьезные кадровые проблемы.

Напомним, в Минобороны призвали военнообязанных украинцев обновить "Резерв+". Если этого не сделать, приложение перестанет открываться и на экране появится сообщение об ошибке.

Также сообщалось, что в июне могут призвать мужчин в возрасте 25 — 60 лет, за исключением тех, кто имеет официальное право на отсрочку или бронирование.