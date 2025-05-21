Перестанет открываться: украинцам нужно обновить "Резерв+" с новым сертификатом безопасности

Министерство обороны Украины предупредило об обновлении Резерв+, которое следует провести из-за появления новой версии приложения. Если обновление не сделать, то Резерв+ перестанет открываться.

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Информация об обновлении Резерв+ появилась на странице Facebook Минобороны.

Оборонное министерство сообщило, что вышла новая версия приложения — 1.6.1. Релиз не получил новых функций, зато появился сертификат безопасности Резерв+. Также указано, зачем нужен сертификат: чтобы программа была более "защищенной и надежной". Если не установить релиз, Резерв+ перестанет открываться, говорится в заметке. Впрочем, реакция приложения — разная для разных версий продукта:

если пользователь имеет версию 1.6.0, то при авторизации будет появляться сообщение о необходимости обновления Резерв+;

если версия старше 1.6.0, то Резерв+ перестанет открываться, а на экране появится сообщение об ошибке.

Обновление Резерв+ — детали

В заметке Минобороны объясняется, как обновить приложение Резерв+:

новый релиз размещен на платформах App Store и Google Play;

для обновления следует зайти на платформу и нажать на кнопку "Обновить";

военнообязанным рекомендуют включить автоматическое обновление. Если приложение работает в системе Android, то нужно найти приложение на Google Play, нажать на "три точки" и выбрать пункт "Автообновление". Если же система iOS, то следует зайти в настройки устройства, выбрать пункт "Программы", отыскать в списке "Резерв+" и включить обновление.

Обновление Резерв+ — настройка автообновления для Android и iOS Фото: Скриншот

На Google Play и App Store указана дата обновления Резерв+ — это 6 мая 2025 года. В описании приложения есть информация о сертификате безопасности и о необходимости обновления. Также можно увидеть, что команда Минобороны выпускает новые релизы ежемесячно, а в марте 2025 года версий было аж три.

Обновление Резерв+ — последний релиз 6 мая и версия 1.6.1 Фото: Скриншот

Отметим, в феврале 2025 года обновление Резерв+ касалось возможности попасть в армию по программе "Контракт 18-24". Согласно идее Минобороны, молодые мужчины могли заключить однолетний контракт на службу и при этом получить в течение года 1 млн грн. Согласно условиям программы, сразу после мобилизации бойцы получали бы единовременную выплату 200 тыс. грн, а остальные 800 тыс. поступали в течение года. После обновления Резерв+ желающие могли подать заявку через приложение, рассказали в Минобороны.

Напоминаем, в январе в "Судебно-юридической газете" рассказали о случае, когда мужчину оштрафовали, потому что он показал ТЦК приложение Резерв+ с недействительным документом.