Перестане відкриватись: українцям потрібно оновити "Резерв+" з новим сертифікатом безпеки

Міністерство оборони України попередило про оновлення Резерв+, яке слід провести через появу нової версії застосунку. Якщо оновлення не зробити, то Резерв+ перестане відкриватись.

Related video

Інформація про оновлення Резерв+ з'явилась на сторінці Facebook Міноборони.

Оборонне міністерство повідомило, що вийшла нова версія застосунку — 1.6.1. Реліз не отримав нових функцій, натомість з'явився сертифікат безпеки Резерв+. Також вказано, навіщо потрібен сертифікат: щоб програма була більш "захищеною та надійною". Якщо не встановити реліз, Резерв+ перестане відкриватись, ідеться у дописі. Втім реакція застосунку — різна для різних версій продукту:

якщо користувач має версію 1.6.0, то під час авторизації з'являтиметься повідомлення про необхідність оновлення Резерв+;

якщо версія старіша за 1.6.0, то Резерв+ перестане відкриватись, а на екрані з'явиться повідомлення про помилку.

Оновлення Резерв+ — деталі

У дописі Міноборони пояснюється, як оновити застосунок Резерв+:

новий реліз розміщений на платформах App Store та Google Play;

для оновлення слід зайти на платформу та натиснути на кнопку "Оновити";

військовозобов'язаним рекомендують включити автоматичне оновлення. Якщо застосунок працює у системі Android, то потрібно знайти застосунок на Google Play, натиснути на "три крапки" і обрати пункт "Автооновлення". Якщо ж система iOS, то слід зайти в налаштування пристрою, зайти в пункт "Програми", відшукати у списку "Резерв+" та увімкнути оновлення.

Оновлення Резерв+ - налаштування автооновлення для Android та iOS Фото: Скриншот

На Google Play та App Store вказана дата оновлення Резерв+ — це 6 травня 2025 року. У описі застосунку є інформація про сертифікат безпеки та про необхідність оновлення. Також можна побачити, що команда Міноборони випускає нові релізи щомісяця, а у березні 2025 року версій було аж три.

Оновлення Резерв+ - останній реліз 6 травня і версія 1.6.1 Фото: Скриншот

Зазначимо, в лютому 2025 року оновлення Резерв+ стосувалось можливості потрапити в армію за програмою "Контракт 18-24". Згідно з ідеєю Міноборони, молоді чоловіки могли укласти однорічний контракт на службу і при цьому отримати протягом року 1 млн грн. Згідно з умовами програми, відразу після мобілізації бійці отримували б одноразову виплату 200 тис. грн, а решта 800 тис. надходила протягом року. Після оновлення Резерв+ бажаючі могли подати заявку через застосунок, розповіли в Міноборони.

Нагадуємо, у січні в "Судово-юридичній газеті" розповіли про випадок, коли чоловіка оштрафували, бо він показав ТЦК застосунок Резерв+ з недійсним документом.