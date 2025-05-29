99% "ограниченно годных" после повторного осмотра были признаны годными, — нардеп (видео)

Федор Вениславский рассказал, что после принятия закона о мобилизации был "всплеск" призыва, но впоследствии показатели упали. По его словам, статус "ограниченно годного" был лазейкой для уклонистов.

Related video

Об этом известно из брифинга народного депутата Украины и члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского 29 мая.

Он рассказал, что на сегодня повторную ВВК прошло более половины тех, кого ранее признали "ограниченно годными" к мобилизации. Теперь такой статус отменили, поэтому эти люди снова проходят медосмотр, чтобы их признали либо годными к службе, либо непригодными.

Вениславский сообщил, что в результате 99% военнообязанных после повторной проверки признали годными.

"Это свидетельствует о том, что в свое время возможность быть признанным "ограниченно годным" была такой лазейкой, скажем так, для злоупотреблений и для избежания в то время срочной службы, которую проходили граждане Украины", — подчеркнул он.

По его словам, 50% из них признаны годными к службе без каких-либо замечаний, а другая половина — с определенными оговорками, то есть таких людей могут мобилизовать только в тыл или части обеспечения.

"Но я еще раз подчеркиваю, что практически все признаются годными к военной службе. Причем жалоб на то, что какие-то нарушения тех нормативных оснований для признания годными или непригодными, очень малое количество", — отметил нардеп.

Он добавил, что фактически объективное изучение состояния здоровья "ограниченно годных" свидетельствует об их пригодности.

Также парламентарий прокомментировал результаты принятия закона, который усилил мобилизацию в Украине. По его словам, после этого был определенный "всплеск" призыва, но впоследствии показатели спали и сейчас держатся на одном стабильном уровне, достаточном для пополнения потерь Сил обороны. Вениславский подчеркнул, что объективно люди очень устали, и хотя хотелось бы более высоких темпов мобилизации, нынешние — достаточные.

Напомним, военнообязанные, которые ранее имели статус "ограниченно годных", еще имеют время на прохождение повторной ВВК до 5 июня. Тех, кто проигнорирует требование, смогут оштрафовать на 17-25,5 тысяч гривен и принудительно доставлять в ТЦК.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что правительство обсуждает идею, чтобы дать возможность ребятам в возрасте до 25 лет свободнее передвигаться. Он подтвердил тенденцию выезда старшеклассников за границу.