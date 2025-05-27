"Украина — страна возможностей": правила выезда для мужчин до 25 лет могут смягчить, – Лисовой

Власти хотят сформировать у молодежи понимание наличия перспектив и возможностей в Украине. Однако пока наблюдается тенденция выезда старшеклассников за границу.

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Послабление ограничений обсуждали с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком, рассказал изданию "Телеграф" министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Идею еще нельзя анонсировать как решение, так как она остается на уровне обсуждений.

"Мы обсуждали с главой Рады идею, чтобы дать возможность парням допризывного возраста свободнее передвигаться. Не закрывать перед ними возможности для выезда, переезда", — объяснил министр.

Министр подтвердил тенденцию выезда старшеклассников за границу, но власти Украины якобы настроены на возврат молодежи и детей.

По словам главы Минобразования, в Украине хотят создать качественную среду для уехавшей молодежи. Необходимо сформировать понимание для детей о наличии перспектив, отличных университетов и возможностей для роста.

"На самом деле, Украина — страна возможностей", — уверяет Лисовый.

Министр напомнил о понятии "академическая мобильность", когда университеты отправляют студентов за границу. Киевский авиационный университет отправил большое количество студентов и все вернулись. Однако другой ВУЗ тоже отправил парней на обучение, из них в Украину не вернулось 12%.

"Вопрос к университету, как он отбирает молодежь на академическую мобильность. Вот для этого университета я применял бы определенные санкции", — подытожил министр.

Напомним, с начала 2022 года из Украины незаконно выехало около 45 тысяч человек. Возбуждено более 7 тысяч уголовных производств.

Житель Ужгорода хотел пересечь границу Украины со Словакией на моноколесе. Пограничники Чопского отряда поймали его.