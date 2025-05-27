"Україна — країна можливостей": правила виїзду для чоловіків до 25 років можуть пом'якшити, — Лісовий

Влада хоче сформувати в молоді розуміння наявності перспектив і можливостей в Україні. Однак поки що спостерігається тенденція виїзду старшокласників за кордон.

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Послаблення обмежень обговорювали з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, розповів виданню "Телеграф" міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Ідею ще не можна анонсувати як рішення, оскільки вона залишається на рівні обговорень.

"Ми обговорювали з головою Ради ідею, щоб дати можливість хлопцям допризовного віку вільніше пересуватися. Не закривати перед ними можливості для виїзду, переїзду", — пояснив міністр.

Міністр підтвердив тенденцію виїзду старшокласників за кордон, але влада України нібито налаштована на повернення молоді та дітей.

За словами глави Міносвіти, в Україні хочуть створити якісне середовище для молоді, яка виїхала. Необхідно сформувати розуміння для дітей про наявність перспектив, чудових університетів і можливостей для зростання.

"Насправді, Україна — країна можливостей", — запевняє Лісовий.

Міністр нагадав про поняття "академічна мобільність", коли університети відправляють студентів за кордон. Київський авіаційний університет відправив велику кількість студентів і всі повернулися. Однак інший ЗВО теж відправив хлопців на навчання, з них в Україну не повернулося 12%.

"Питання до університету, як він відбирає молодь на академічну мобільність. Ось для цього університету я застосовував би певні санкції", — підсумував міністр.

Нагадаємо, з початку 2022 року з України незаконно виїхало приблизно 45 тисяч осіб. Порушено понад 7 тисяч кримінальних проваджень.

Житель Ужгорода хотів перетнути кордон України зі Словаччиною на моноколесі. Прикордонники Чопського загону спіймали його.