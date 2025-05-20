Через систему "Шлях" і не тільки: за 3 роки з України незаконно виїхало майже 45 тисяч громадян

З початку 2022 року незаконно перетнули кордон України 44,9 тисячі осіб. Під час спроби незаконного перетину кордону затримано майже 30 тисяч осіб.

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Про це з посиланням на дані Державної прикордонної служби України повідомила позафракційна народна депутатка України, член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні заходів з оборони держави Юлія Яцик.

Вона додала, що органами досудового розслідування порушено понад 7 тисяч кримінальних проваджень, пов’язаних з незаконним перетином державного кордону. Однак кількість реальних судових вироків нині становить трохи понад 400.

Також Юлія Яцик назвала найпоширеніші способи незаконного перетину кордону. Серед них:

використання підроблених документів, зокрема, про зняття з військового обліку, довідок військово-лікарських комісій про непридатність до служби, документів про статус багатодітного батька або рішень суду щодо утримання дітей, студентських документів іноземних вишів, медичних документів про лікування або реабілітацію за кордоном тощо;

перетин кордону без проходження належного прикордонного контролю, зокрема і в пунктах пропуску;

використання паспортів громадян іноземних держав;

перетин лінії зіткнення з подальшим виїздом через тимчасово окуповану територію та територію РФ;

виїзд за кордон через систему "Шлях" як водій, який здійснює перевезення медичних чи гуманітарних вантажів або займається міжнародними перевезеннями пасажирів та вантажів;

перетин за листами державних або правоохоронних органів до ДПС з клопотаннями про сприяння військовозобов’язаним особам у перетині державного кордону.

Серед поширених проблем, за словами нардепки, є відсутність чіткого переліку документів, які мають пред’являтися на кордоні та відсутність контролю за поверненням осіб у визначений строк, що призводить до неповернення деяких осіб до України. Крім цього, закриття системи "Шлях" для волонтерів негативно вплинуло на забезпечення гуманітарною допомогою військових.

Не зберігання в електронній системі прикордонників скан-копій документів, що стали підставою для перетину кордону, призводить до неможливості перевірки законності виїзду. Крім того, додала Юлія Яцик, листи Головного управління розвідки, військових адміністрацій та інших державних органів мають ознаки безконтрольності та потенційної корупційної складової, й тимчасова слідча комісія вже витребувала інформацію для перевірки цих фактів.

Раніше Фокус писав, що протягом 2023 і 2024 років міський голова Покровська Донецької області, 49-річний Руслан Требушкін, попри відсутність на робочому місці продовжував декларувати заробітну плату. Крім того, минулого року очільник міста задекларував додаткові доходи, отримані за кордоном.

Нагадаємо, нещодавно місцевий житель Ужгорода намагався на моноколесі незаконно перетнути державний кордон України зі Словаччиною. Його затримали прикордонники Чопського загону на околиці міста.