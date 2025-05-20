Через систему "Шлях" и не только: за 3 года из Украины незаконно выехало почти 45 тысяч граждан

С начала 2022 года незаконно пересекли границу Украины 44,9 тысячи человек. При попытке незаконного пересечения границы задержаны почти 30 тысяч человек.

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Об этом со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины сообщила внефракционный народный депутат Украины, член Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины при осуществлении мероприятий по обороне государства Юлия Яцык.

Она добавила, что органами досудебного расследования возбуждено более 7 тысяч уголовных производств, связанных с незаконным пересечением государственной границы. Однако количество реальных судебных приговоров сейчас составляет чуть более 400.

Также Юлия Яцык назвала самые распространенные способы незаконного пересечения границы. Среди них:

использование поддельных документов, в частности, о снятии с воинского учета, справок военно-врачебных комиссий о непригодности к службе, документов о статусе многодетного родителя или решений суда по содержанию детей, студенческих документов иностранных вузов, медицинских документов о лечении или реабилитации за рубежом и тому подобное;

пересечение границы без прохождения надлежащего пограничного контроля, в том числе и в пунктах пропуска;

использование паспортов граждан иностранных государств;

пересечение линии соприкосновения с последующим выездом через временно оккупированную территорию и территорию РФ;

выезд за границу через систему "Шлях" как водитель, который осуществляет перевозки медицинских или гуманитарных грузов или занимается международными перевозками пассажиров и грузов;

пересечение по письмам государственных или правоохранительных органов в ГНС с ходатайствами о содействии военнообязанным лицам в пересечении государственной границы.

Среди распространенных проблем, по словам нардепа, является отсутствие четкого перечня документов, которые должны предъявляться на границе и отсутствие контроля за возвращением лиц в определенный срок, что приводит к невозвращению некоторых лиц в Украину. Кроме этого, закрытие системы "Шлях" для волонтеров негативно повлияло на обеспечение гуманитарной помощью военных.

Несохранение в электронной системе пограничников скан-копий документов, ставших основанием для пересечения границы, приводит к невозможности проверки законности выезда. Кроме того, добавила Юлия Яцык, письма Главного управления разведки, военных администраций и других государственных органов имеют признаки бесконтрольности и потенциальной коррупционной составляющей, и временная следственная комиссия уже истребовала информацию для проверки этих фактов.

Ранее Фокус писал, что в течение 2023 и 2024 годов городской голова Покровска Донецкой области, 49-летний Руслан Требушкин, несмотря на отсутствие на рабочем месте продолжал декларировать заработную плату. Кроме того, в прошлом году глава города задекларировал дополнительные доходы, полученные за рубежом.

Напомним, недавно местный житель Ужгорода пытался на моноколесе незаконно пересечь государственную границу Украины со Словакией. Он был задержан пограничниками Чопского отряда на окраине города.