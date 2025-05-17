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Военный Фокус

На моноколесе в Словакию: на Закарпатье пограничники задержали необычного беглеца (видео)

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Мужчина пытался пересечь границу на моноколесе

Местный житель Ужгорода пытался незаконно пересечь государственную границу Украины со Словакией. Его задержали пограничники Чопского отряда на окраине города.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Побег" мужчина планировал более месяца. Он хотел добраться до линии границы, не вызывая подозрения у правоохранительных органов. Чтобы не привлекать внимания, он оделся в повседневную одежду и не брал с собой никаких вещей, которые бы свидетельствовали о намерении покинуть страну. Для передвижения он выбрал моноколесо и отправился в направлении границы.

После того, как мужчина покинул пределы населенного пункта, его движение зафиксировал беспилотный летательный аппарат. В дальнейшем он двигался по полевой дороге, имитируя прогулку по окрестностям города.

Приближение правонарушителя к государственной границе пограничники обнаружили с помощью фотоловушки. Мужчине оставалось преодолеть около 300 метров до границы, однако его остановил пограничный наряд отдела "Ужгород".

Нарушителя доставили в пограничное подразделение. После установления всех обстоятельств дела он будет привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях — "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Решение по делу будет принимать суд.

Напомним, с 17 февраля мужчины-граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, начали получать как внутренние, так и заграничные паспорта. Уже в первый день возобновления услуги было выдано около 1700 заграничных и более 400 внутренних паспортов. Недавно стало известно, что украинские мужчины призывного возраста, которые находятся за границей, смогут оформлять паспорта по упрощенной процедуре.