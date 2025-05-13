За рубежом упростили оформление паспортов для украинских мужчин: что известно

Украинские мужчины призывного возраста, которые находятся за рубежом, смогут оформлять паспорта по упрощенной процедуре. Кабинет министров Украины принял соответствующее решение.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Указано, что отныне при подаче документов за рубежом мужчинам не нужно лично показывать военно-учетный документ. Зарубежные подразделения ГП "Документ" сами проверяют информацию через электронный реестр. Если данных в системе нет, человека автоматически ставят на учет, а справка о воинском учете формируется в цифровом виде.

Еще одно важное изменение — теперь мужчинам не нужно проходить медкомиссию. Все проверки проводятся автоматически, без участия заявителя.

Напомним, с 17 февраля мужчины-граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, начали получать как внутренние, так и заграничные паспорта. Уже в первый день возобновления услуги было выдано около 1700 заграничных и более 400 внутренних паспортов.

В прошлом году правительство запретило миграционной службе выдавать водительские удостоверения мужчинам за рубежом, если те не обновили свои данные в реестре "Оберіг". Кроме того, запретили отправлять такие документы по почте.