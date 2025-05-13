За кордоном спростили оформлення паспортів для українських чоловіків: що відомо

Українські чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть оформлювати паспорти за спрощеною процедурою. Кабінет міністрів України ухвалив відповідне рішення.

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Про це повідомляє пресслужба уряду.

Зазначено, що відтепер при поданні документів за кордоном чоловікам не потрібно особисто показувати військово-обліковий документ. Закордонні підрозділи ДП "Документ" самі перевіряють інформацію через електронний реєстр. Якщо даних у системі немає, людину автоматично ставлять на облік, а довідка про військовий облік формується в цифровому вигляді.

Ще одна важлива зміна — тепер чоловікам не потрібно проходити медкомісію. Усі перевірки проводяться автоматично, без участі заявника.

Нагадаємо, з 17 лютого чоловіки-громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, почали отримувати як внутрішні, так і закордонні паспорти. Вже в перший день відновлення послуги було видано близько 1700 закордонних і понад 400 внутрішніх паспортів.

Торік уряд заборонив міграційній службі видавати водійські посвідчення чоловікам за кордоном, якщо ті не оновили свої дані в реєстрі "Оберіг". Крім того, заборонили надсилати такі документи поштою.