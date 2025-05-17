На моноколесі до Словаччини: на Закарпатті прикордонники затримали незвичного втікача (відео)

Місцевий житель Ужгорода намагався незаконно перетнути державний кордон України зі Словаччиною. Його затримали прикордонники Чопського загону на околиці міста.

Related video

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.

"Втечу" чоловік планував понад місяць. Він хотів дістатись до лінії кордону, не викликаючи підозри у правоохоронних органів. Щоб не привертати уваги, він вдягнувся у повсякденний одяг і не брав із собою жодних речей, які б свідчили про намір залишити країну. Для пересування він обрав моноколесо та вирушив у напрямку кордону.

Після того, як чоловік залишив межі населеного пункту, його рух зафіксував безпілотний літальний апарат. Надалі він рухався польовою дорогою, імітуючи прогулянку околицями міста.

Наближення правопорушника до державного кордону прикордонники виявили за допомогою фотопастки. Чоловіку залишалося подолати близько 300 метрів до межі, однак його зупинив прикордонний наряд відділу "Ужгород".

Порушника доставили до прикордонного підрозділу. Після встановлення всіх обставин справи його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення — "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Рішення у справі ухвалюватиме суд.

Нагадаємо, з 17 лютого чоловіки-громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, почали отримувати як внутрішні, так і закордонні паспорти. Вже в перший день відновлення послуги було видано близько 1700 закордонних і понад 400 внутрішніх паспортів. Нещодавно стало відомо, що Українські чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть оформлювати паспорти за спрощеною процедурою.