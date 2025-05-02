Руслан Требушкин получает зарплату мэра, параллельно работая в Испании механиком (документы)

В течение 2023 и 2024 годов городской голова Покровска Донецкой области, 49-летний Руслан Требушкин, несмотря на отсутствие на рабочем месте продолжает декларировать заработную плату. Кроме того, в прошлом году глава города задекларировал дополнительные доходы, полученные за рубежом.

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Это можно увидеть в его декларациях, размещенных на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В частности, в 2023 году на посту мэра города он заработал 125,4 тыс. грн.

Место работы Требушкина в 2023 году

В следующем году эта сумма выросла до 170,1 тыс. грн. Кроме этого, мэр Покровска также задекларировал дополнительные доходы от работы за рубежом. В частности, он получил 169 тыс. грн зарплаты по совместительству в строительной компании Lateres Inwest SL, расположенной в Мадриде, и еще 162 тыс. грн — от испанского ООО Auto One Quesada, специализирующегося на продаже автомобилей. Согласно декларации, на последнем предприятии он работает механиком.

Журналисты издания "Главком" обратились в Государственную пограничную службу с просьбой предоставить информацию о пересечении украинской границы Русланом Требушкиным. Однако пограничники отказали, отметив, что запрос не содержал доказательств общественной необходимости, которая бы преобладала право лица на приватность.

В ответе также говорится о том, что каждый запрос рассматривается индивидуально с учетом баланса между общественным интересом и правом на приватность. В этом случае, по мнению ГНСУ, интерес защиты приватности является приоритетным.

Что известно о Руслане Требушкине

По сообщению некоторых СМИ и местных жителей, после создания в Покровске военно-гражданской администрации в 2022 году, Руслан Требушкин почти перестал выходить на связь и исчез из города. Тогда отмечалось, что мэр переехал в Киев, впоследствии стало известно, что он выехал за границу.

В марте городской голова Покровска записал видео с обращением к украинским беженцам в Европе. Чиновник сообщил, что в Брюсселе, находится центр регистрации беженцев из Украины, где оказывают помощь. В то же время при обращении к жителям Украины и жителей Покровска, он заявил об усталости украинцев от войны и ежедневной жизни под обстрелами.

Напомним, генеральный директор неработающего аэропорта "Львов" Татьяна Романовская в 2024 году получила более 1,2 млн заработной платы. Более того, около 6 тысяч гривен ей принесло ООО "Проспектс Украина".

Недавно народный депутат, экс-член запрещенной политической силы ОПЗЖ, Анатолий Бурмич отметил, что хотел бы иметь большую зарплату в Верховной Раде, потому что ему не хватает на жизнь в Киеве. В то же время электронная декларация политика показывает большое количество имущества и собственный бизнес.