Более 1 млн гривен: гендиректору неработающего аэропорта "Львов" подняли зарплату (документы)

Заработная плата гендиректора международного аэропорта "Львов" Татьяны Романовской увеличилась до 1,2 млн гривен в 2024 году. При этом аэропорт не работает с начала полномасштабной войны с РФ.

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Данные о зарплате Романовской приведены в ее электронной декларации.

За прошедший год Романовская получила более 1,2 млн гривен в качестве зарплаты по основному месту работы. Более того, около 6 тысяч гривен ей принесло ТОВ "Проспектс Украина".

Исходя из доступных данных, в 2022 году она задекларировала 906 тысяч гривен в качестве заработной платы. А в 2023 году сумма зарплаты уменьшилась до 873 тысяч гривен.

Украина закрыла все гражданские аэропорты

Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов в день полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года. После этого решения любые полеты гражданской авиации и работа аэропортов запрещены.

Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Александр Дубревский, задекларировавший в 2022 году более 4 млн гривен зарплаты, а в 2023-м – более 3,7 млн гривен, объяснял, что неработающий аэропорт все равно обеспечивает техническую готовность инфраструктурных объектов и производственных систем.

Следовательно, его работники получают зарплаты, работают над усовершенствованием безопасности, а также поддержанием уровня квалификации, отмечал Дубревский.

Напомним, минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 гривен. Ставку должны были пересмотреть с 1 апреля, но в текущем году она не изменится.

Верховная Рада в конце марта проголосовала за значительное увеличение зарплат работников украинских министерств и других ведомств. Военным ВСУ пока не повышали зарплаты.