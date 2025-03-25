Рада увеличила выплаты для работников государственных структур: подробности

Нардеп сообщила, что Верховная Рада увеличила зарплаты работникам Министерства экономики и других государственных органов.

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254 народных депутата поддержали законопроект "О государственной службе", который значительно увеличивает зарплаты работников Министерства экономики и других ведомств. Об этом 25 марта сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила в Телеграме.

Геращенко рассказала, что в целом будет усовершенствован порядок соотношения между рангами государственных служащих и должностными лицами местного самоуправления, а также воинскими званиями, дипломатическими рангами и другими специальными званиями. Кроме того, в стаж государственной службы будет засчитываться время работы на некоторых должностях в военных администрациях №9478.

Народный депутат отметил, что закон существенно увеличивает заработные платы сотрудникам Министерства экономики и других государственных органов.

Ирина Геращенко объяснила, что закон также определяет правила прохождения государственной службы на должностях в военных администрациях, присвоение рангов и учета опыта работы на таких должностях, как начальники и их заместители, а также другие работники этих администраций. Это касается лиц, которые ранее работали на государственной службе или в органах местного самоуправления и после увольнения вернулись на службу в эти органы.

Стоит напомнить, недавно стало известно имя нового председателя Киевской ОГА. 34-летний киевлянин Николай Калашник занял эту должность.

Также Фокус писал о том, что в Раде раскрыли вероятную судьбу временно оккупированных территорий. Вероятность того, что еще какие-то территории Украины будут оккупированы, становится минимальной.