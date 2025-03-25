Рада збільшила виплати для працівників державних структур: подробиці

Нардепка повідомила, що Верховна Рада збільшила зарплати працівникам Міністерства економіки та інших державних органів.

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254 народних депутати підтримали законопроєкт "Про державну службу", який значно збільшує зарплати працівників Міністерства економіки та інших відомств. Про це 25 березня співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко повідомила у Телеграмі.

Геращенко розповіла, що загалом буде вдосконалено порядок співвідношення між рангами державних службовців і посадовими особами місцевого самоврядування, а також військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями. Крім того, до стажу державної служби буде зараховуватися час роботи на деяких посадах у військових адміністраціях №9478.

Народний депутат зазначив, що закон суттєво збільшує заробітні плати співробітникам Міністерства економіки та інших державних органів.

Ірина Геращинко пояснила, що закон також визначає правила проходження державної служби на посадах у військових адміністраціях, присвоєння рангів та врахування досвіду роботи на таких посадах, як начальники та їх заступники, а також інші працівники цих адміністрацій. Це стосується осіб, які раніше працювали на державній службі чи в органах місцевого самоврядування та після звільнення повернулися на службу до цих органів.

Варто нагадати, нещодавно стало відоме ім’я нового голови Київської ОДА. 34-річний киянин Микола Калашник обійняв цю посаду.

Також Фокус писав про те, що у Раді розкрили ймовірну долю тимчасово окупованих територій. Ймовірність того, що ще якісь території України будуть окуповані, стає мінімальною.