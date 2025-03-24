Відомий новий голова Київської ОДА: Зеленський підписав указ (фото)

34-річний киянин Микола Калашник офіційно став керівником КОДА. Його попередник Руслан Кравченко був звільнений 28 грудня й очолив Державну податкову службу України.

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Микола Калашник тимчасово виконував обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації. Але сьогодні, 24 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ про офіційне очолення КОДА Калашниковим.

"Призначити Калашника Миколу Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації", — зазначено в указі №176/2025.

Нагадаємо, що Микола Калашник обіймав посаду тимчасового виконувача обов'язків голови Київської ОДА з 1 січня 2025 року.

Що відомо про Миколу Калашника

Микола Калашник тимчасово виконував обов'язки голови КОДА з 1 січня 2025 року Фото: Facebook / Микола Калашник

Також потрібно розповісти про нового очільника ОДА:

Він з'явився на світ 22 травня 1990 року в Києві, освіту отримав у столиці, а також має ступінь кандидата економічних наук.

Загальний досвід роботи Калашника складає понад 12 років, з яких 11 років він працював на державній службі.

З 2011 по 2012 рік працював митним брокером у компанії ТОВ "ВЕНТ-СЕРВІС".

Того ж року він почав працювати в комунальному підприємстві "Дирекція з управління та обслуговування нежитлового фонду Дарницького району м. Києва".

У 2013 році він перейшов працювати в адміністрацію Дарницького району Києва, де обіймав наступні посади: головний спеціаліст у відділі з питань майна комунальної власності; головний спеціаліст; начальник відділу з питань майна комунальної власності та приватизації державного житлового фонду; керівник апарату адміністрації.

З 2020 року він обіймає посаду першого заступника голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

З 2022 року до 13 грудня 2024 року обіймав посаду тимчасового виконувача обов'язків голови Дарницької райадміністрації.

13 грудня того ж року його призначили першим заступником голови Київської обласної державної адміністрації.

1 січня 2025 року він обійняв посаду тимчасового виконувача обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації.

Варто зазначити, що 28 грудня, Руслана Кравченка звільнили з посади голови Київської обласної державної адміністрації. І через декілька днів Кравченко очолив Державну податкову службу України.

Також Фокус писав про те, що київська військова адміністрація оголосила про часткове відкриття Південного мосту. Влада прийме рішення щодо часткового скасування обмежень для руху цивільних автомобілів.