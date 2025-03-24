Известен новый глава Киевской ОГА: Зеленский подписал указ (фото)

34-летний киевлянин Николай Калашник официально стал руководителем КОГА. Его предшественник Руслан Кравченко был уволен 28 декабря и возглавил Государственную налоговую службу Украины.

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Николай Калашник временно исполнял обязанности председателя Киевской областной государственной администрации. Но сегодня, 24 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об официальном возглавлении КОГА Калашниковым.

"Назначить Калашника Николая Владимировича председателем Киевской областной государственной администрации", — говорится в указе №176/2025.

Напомним, что Николай Калашник занимал должность временно исполняющего обязанности председателя Киевской ОГА с 1 января 2025 года.

Что известно о Николае Калашнике

Николай Калашник временно исполнял обязанности главы КОГА с 1 января 2025 года Фото: Facebook / Микола Калашник

Также нужно рассказать о новом главе ОГА:

Он появился на свет 22 мая 1990 года в Киеве, образование получил в столице, а также имеет степень кандидата экономических наук.

Общий опыт работы Калашника составляет более 12 лет, из которых 11 лет он работал на государственной службе.

С 2011 по 2012 год работал таможенным брокером в компании ООО "ВЕНТ-СЕРВИС".

В том же году он начал работать в коммунальном предприятии "Дирекция по управлению и обслуживанию нежилого фонда Дарницкого района г. Киева".

В 2013 году он перешел работать в администрацию Дарницкого района Киева, где занимал следующие должности: главный специалист в отделе по вопросам имущества коммунальной собственности; главный специалист; начальник отдела по вопросам имущества коммунальной собственности и приватизации государственного жилищного фонда; руководитель аппарата администрации.

С 2020 года он занимает должность первого заместителя председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации.

С 2022 года до 13 декабря 2024 года занимал должность временно исполняющего обязанности председателя Дарницкой райадминистрации.

13 декабря того же года его назначили первым заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.

1 января 2025 года он занял должность временно исполняющего обязанности председателя Киевской областной государственной администрации.

Стоит отметить, что 28 декабря, Руслана Кравченко уволили с должности председателя Киевской областной государственной администрации. И через несколько дней Кравченко возглавил Государственную налоговую службу Украины.

Также Фокус писал о том, что киевская военная администрация объявила о частичном открытии Южного моста. Власти примут решение о частичной отмене ограничений для движения гражданских автомобилей.