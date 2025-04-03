Понад 1 млн гривень: гендиректору непрацюючого аеропорту "Львів" підняли зарплату (документи)

Заробітна плата гендиректора міжнародного аеропорту "Львів" Тетяни Романовської збільшилася до 1,2 млн гривень у 2024 році. При цьому аеропорт не працює з початку повномасштабної війни з РФ.

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Дані про зарплату Романовської наведено в її електронній декларації.

За минулий рік Романовська отримала понад 1,2 млн гривень як зарплату за основним місцем роботи. Ба більше, близько 6 тисяч гривень їй принесло ТОВ "Проспектс Україна".

Виходячи з доступних даних, у 2022 році вона задекларувала 906 тисяч гривень як заробітну плату. А у 2023 році сума зарплати зменшилася до 873 тисяч гривень.

Україна закрила всі цивільні аеропорти

Україна закрила повітряний простір для цивільних літаків у день повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Після цього рішення будь-які польоти цивільної авіації та робота аеропортів заборонені.

Генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олександр Дубревський, який задекларував 2022 року понад 4 млн гривень зарплати, а 2023-го — понад 3,7 млн гривень, пояснював, що аеропорт, який не працює, все одно забезпечує технічну готовність інфраструктурних об'єктів і виробничих систем.

Отже, його працівники отримують зарплати, працюють над удосконаленням безпеки, а також підтриманням рівня кваліфікації, зазначав Дубревський.

Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 гривень. Ставку мали переглянути з 1 квітня, але поточного року вона не зміниться.

Верховна Рада наприкінці березня проголосувала за значне збільшення зарплат працівників українських міністерств та інших відомств. Військовим ЗСУ поки що не підвищували зарплати.