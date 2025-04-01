Мінімальна зарплата з 1 квітня: як вона зміниться для українців

Підвищення мінімальної заробітної плати в Україні традиційно очікується у квітні, тому багато громадян розраховують на збільшення доходів наступного місяця. Однак з 1 квітня мінімальна зарплата залишиться без змін.

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Про це йдеться в проєкті закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

Чи підвищать мінімальну заробітну плату

Таким чином, наразі розмір мінімальної заробітної плати залишається "замороженим", що означає, що з 2024 року вона зберігається на рівні 8 000 гривень. Зазвичай мінімальну зарплату переглядають щороку, але цього разу було ухвалено рішення залишити її на колишньому рівні.

До Верховної Ради України було внесено законопроєкт № 12462, який пропонує збільшення мінімальних пенсій, заробітних плат і прожиткового мінімуму. Документ передбачає поетапне підвищення мінімальної зарплати в країні:

з 1 квітня — до 9 100 гривень (55 гривень на годину);

з 1 липня — до 10 100 гривень (61 гривня на годину);

з 1 жовтня — до 11 184 гривень (68 гривень на годину).

Утім, така ініціатива наразі не була реалізована, а отже мінімальна зарплата залишається незмінною до кінця року.

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.