Минимальная зарплата с 1 апреля: как она изменится для украинцев

Повышение минимальной заработной платы в Украине традиционно ожидается в апреле, поэтому многие граждане рассчитывают на увеличение доходов в следующем месяце. Однако с 1 апреля минимальная зарплата останется без изменений.

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Об этом говорится в проекте закона "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

Повысят ли минимальную заработную плату

Таким образом, на данный момент размер минимальной заработной платы остается "замороженным", что означает, что с 2024 года она сохраняется на уровне 8 000 гривен. Обычно минимальную зарплату пересматривают каждый год, но в этот раз было принято решение оставить ее на прежнем уровне.

В Верховную Раду Украины был внесен законопроект № 12462, который предлагает увеличение минимальных пенсий, заработных плат и прожиточного минимума. Документ предусматривает поэтапное повышение минимальной зарплаты в стране:

с 1 апреля – до 9 100 гривен (55 гривен в час);

с 1 июля – до 10 100 гривен (61 гривна в час);

с 1 октября – до 11 184 гривен (68 гривен в час).

Впрочем, такая инициатива сейчас не была реализована, а значит минимальная зарплата остается неизменной до конца года.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.