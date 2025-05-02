Руслан Требушкін отримує зарплату мера, паралельно працюючи в Іспанії механіком (документи)

Протягом 2023 і 2024 років міський голова Покровська Донецької області, 49-річний Руслан Требушкін, попри відсутність на робочому місці продовжує декларувати заробітну плату. Крім того, минулого року очільник міста задекларував додаткові доходи, отримані за кордоном.

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Це можна побачити в його деклараціях, розміщених на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Зокрема, у 2023 році на посаді мера міста він заробив 125,4 тис. грн.

Місце роботи Требушкіна у 2023

Наступного року ця сума виросла до 170,1 тис. грн. Крім цього, мер Покровська також задекларував додаткові доходи від роботи за кордоном. Зокрема, він отримав 169 тис. грн зарплати за сумісництвом у будівельній компанії Lateres Inwest SL, розташованій у Мадриді, та ще 162 тис. грн — від іспанського ТОВ Auto One Quesada, що спеціалізується на продажі автомобілів. Згідно з декларацією, на останньому підприємстві він працює механіком.

Журналісти видання "Главком" звернулись до Державної прикордонної служби з проханням надати інформацію про перетин українського кордону Русланом Требушкіним. Однак прикордонники відмовили, зазначивши, що запит не містив доказів суспільної необхідності, яка б переважала право особи на приватність.

У відповіді також йдеться про те, що кожен запит розглядається індивідуально з урахуванням балансу між суспільним інтересом та правом на приватність. У цьому випадку, на думку ДПСУ, інтерес захисту приватності є пріоритетнішим.

Що відомо про Руслана Требушкіна

За повідомленням деяких ЗМІ та місцевих жителів, після створення у Покровську військово-цивільної адміністрації у 2022 році, Руслан Требушкін майже перестав виходити на зв'язок та зник з міста. Тоді зазначалось, що мер переїхав до Києва, згодом стало відомо, що він виїхав за кордон.

В березні міський голова Покровська записав відео зі зверненням до українських біженців у Європі. Посадовець повідомив, що у Брюсселі, знаходиться центр реєстрації біженців з України, де надають допомогу. Водночас при зверненні до жителів України й мешканців Покровська, він заявив про втому українців від війни та щоденного життя під обстрілами.

Нагадаємо, генеральний директор непрацюючого аеропорту "Львів" Тетяна Романовська у 2024 році отримала понад 1,2 млн заробітної плати. Ба більше, близько 6 тисяч гривень їй принесло ТОВ "Проспектс Україна".

Нещодавно народний депутат, ексчлен забороненої політичної сили ОПЗЖ, Анатолій Бурміч зазначив, що хотів би мати більшу зарплату у Верховній Раді, бо йому не вистачає на життя у Києві. Водночас електронна декларація політика показує велику кількість майна та власний бізнес.