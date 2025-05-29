99% "обмежено придатних" після повторного огляду були визнані придатними, — нардеп (відео)

Федір Веніславський розповів, що після ухвалення закону про мобілізацію був «сплеск» призову, але згодом показники впали. З його слів, статус «обмежено придатного» був лазівкою для ухилянтів.

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Про це відомо з брифінгу народного депутата України й члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського 29 травня.

Він розповів, що на сьогодні повторну ВЛК пройшла понад половина тих, кого раніше визнали "обмежено придатними" до мобілізації. Тепер такий статус скасували, тож ці люди знову проходять медогляд, щоб їх визнали або придатними до служби, або непридатними.

Веніславський повідомив, що в результаті 99% військовозобов’язаних після повторної перевірки визнали придатними.

"Це свідчить про те, що свого часу можливість бути визнаним "обмежено придатним" була такою лазівкою, скажімо так, для зловживань і для уникнення на той час строкової служби, яку проходили громадяни України", — підкреслив він.

З його слів, 50% з них визнані придатними до служби без будь-яких зауважень, а інша половина — з певними застереженнями, тобто таких людей можуть мобілізувати лише в тил або частини забезпечення.

"Але я ще раз підкреслюю, що практично всі визнаються придатними до військової служби. Причому скарг на те, що якісь порушення тих нормативних підстав для визнання придатними або непридатними, дуже мала кількість", — зауважив нардеп.

Він додав, що фактично об’єктивне вивчення стану здоров’я "обмежено придатних" свідчить про їхню придатність.

Також парламентар прокоментував результати ухвалення закону, який посилив мобілізацію в Україні. З його слів, після цього був певний "сплеск" призову, але згодом показники спали й нині тримаються на одному стабільному рівні, достатньому для поповнення втрат Сил оборони. Веніславський підкреслив, що об’єктивно люди дуже втомились, і хоча хотілося б вищих темпів мобілізації, нинішні — достатні.

Нагадаємо, військовозобов’язані, які раніше мали статус "обмежено придатних", ще мають час на проходження повторної ВЛК до 5 червня. Тих, хто проігнорує вимогу, зможуть оштрафувати на 17-25,5 тисяч гривень та примусово доставляти у ТЦК.

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